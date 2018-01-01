Страшна аварія біля Праги: троє загиблих, близько 30 поранених
- Сьогодні, 19:28
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Один з загиблих – пасажир легкового автомобіля, двоє – автобуса
Поблизу Праги сталася ДТП за участю пасажирського автобуса і легкового автомобіля. Про це повідомляє видання Novinky.
Інцидент стався близько 16.00 у п’ятницю. Відбулося зіткнення легкового автомобіля з автобусом, який після цього врізався у дерево.
Один з загиблих – пасажир легкового автомобіля, двоє – автобуса. До 30 людей отримали поранення, стан 15 з них важкий. Повідомляється, що серед поранених є діти.
Автомобілі швидкої допомоги відвозять постраждалих до лікарень. Дорогу, де сталася аварія, перекрито.