З’явилося відео стрілянини біля міськради Харкова



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Фото: Нацполіція Біля міськради Харкова вночі сталася стрілянина

Біля мерії Харкова чоловік розстріляв поліцейських

З’явилося відео моменту стрілянини у Харкові, яка сталася вночі біля міськради. Відео опублікувало місцеве видання «Харків.Live».

Інформація про те, що біля міськради чутно постріли, надійшла до поліції близько 00:37. За вказаною адресою вирушив наряд патрульної служби.

Поліцейські побачили біля будівлі міськради пораненого охоронця, поруч стояв чоловік, який почав стріляти по патрульним. Одна з куль поранила поліцейського.

У свою чергу видання Харків.Live з посиланням на очевидців повідомляє, що перед тим, як зайти до приміщення мерії, нападник зробив близько десяти пострілів в двері будівлі та поранив охоронця.

Зараз на місці події працюють керівництво ГУНП, слідчі СУ, слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції, експерти-криміналісти.

Слідчі слідчого управління відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.