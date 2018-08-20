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    З’явилося відео стрілянини біля міськради Харкова

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    Біля міськради Харкова вночі сталася стрілянина - З’явилося відео стрілянини біля міськради Харкова
    Фото: Нацполіція
    Біля міськради Харкова вночі сталася стрілянина

    Біля мерії Харкова чоловік розстріляв поліцейських

    З’явилося відео моменту стрілянини у Харкові, яка сталася вночі біля міськради. Відео опублікувало місцеве видання «Харків.Live».

    Інформація про те, що біля міськради чутно постріли, надійшла до поліції близько 00:37. За вказаною адресою вирушив наряд патрульної служби.

    Поліцейські побачили біля будівлі міськради пораненого охоронця, поруч стояв чоловік, який почав стріляти по патрульним. Одна з куль поранила поліцейського.

    У свою чергу видання  Харків.Live з посиланням на очевидців повідомляє, що перед тим, як зайти до приміщення мерії,  нападник зробив близько десяти пострілів в двері будівлі та поранив охоронця.

    Зараз на місці події працюють керівництво ГУНП, слідчі СУ, слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції, експерти-криміналісти.

    Слідчі слідчого управління відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. 

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