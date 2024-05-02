Окупанти влучили в пожежну частину Одеси (фото)

У момент удару рятувальники перебували в укритті

Унаслідок ворожої ракетної атаки на Одесу 1 травня зазнала пошкоджень будівля пожежної частини. Рятувальники не постраждали, тому що перебували в укритті. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Одеса. У результаті ракетного удару РФ 1 травня значних пошкоджень зазнала будівля пожежної частини», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Як зазначається, в момент удару рятувальники перебували в укритті, вони не постраждали.

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Нагадаємо, російські загарбники вночі атакували Одесу ракетами. Окупанти вдарили містом балістикою, лунали вибухи.

Згодом стало відомо про 14 постраждалих під час російської атаки. До цього повідомлялося про 13 постраждалих.

Крім того, в Одесі під російський ракетний удар потрапили сортувальне депо та відділення «Нової пошти». Почалася масштабна пожежа.

За інформацією «Думської», окрім сортувального центру «Нової пошти» також знищено залу спортивної та мистецької гімнастики «Тріумф», площі садового магазину, на яких вирощували розсаду. Загалом постраждали понад 10 бізнесів. 14 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.