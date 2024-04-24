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Через ракетний удар по Одесі затримуються потяги: список рейсів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Через ракетний удар по Одесі затримуються потяги: список рейсів
Через обстріл Одеси затримуються поїзди далекого та приміського сполучення
фото Одеська залізниця, Facebook

Залізничники зазначають, що працюють над відновленням руху поїздів найближчим часом

Через ракетний удар по Одесі, який завдали окупанти зранку 24 квітня, низка потягів затримуються у дорозі. Про це повідомляє Одеська залізниця у Facebook.

Через обстріл Одеси затримуються поїзди далекого та приміського сполучення:

  • №6201 Роздільна - Одеса;
  • №6401 Колосівка - Одеса;
  • №6341 Кароліно-Бугаз - Одеса;
  • №6253 Вапнярка - Одеса;
  • №6403 Мартинівська - Одеса;
  • №6404 Одеса - Мартинівська;
  • №6272 Одеса - Балта;
  • №6304 Кароліно-Бугаз - Одеса.

Затримками поїздів далекого сполучення можна відстежувати за посиланням.

Залізничники зазначають, що працюють над відновленням руху поїздів найближчим часом.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 24 квітня, російські загарбники атакували Одесу, окупанти завдали ракетного удару. Внаслідок обстрілу постраждала жінка, у будинках вибиті вікна та сталися обвали стелі. Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

Також Енергетики ДТЕК наразі працюють над поверненням світла після ранкової атаки на Одесу. « Тимчасово без світла залишилась частина осель в Хаджибейському районі міста. Працюємо в посиленому режимі. Робимо все можливе, щоб повернути світло в усі домівки до кінця дня», – йдеться у повідомленні ДТЕК. 

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Як повідомлялося, уранці 24 квітня в Одесі пролунали вибухи. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку в областях, де оголошена повітряна тривога.

Триває 791-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення.  Загалом, ворог завдав п'ять ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу противника.

Теги: Одеса війна Укрзалізниця обстріл

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