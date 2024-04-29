В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух

Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня

У Одесі пролунав вибух під час повітряної тривоги. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Раніше Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Зокрема, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів перебувати в укриття.

«Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою», – написав він.

Карта повітряних тривог скріншот

Нагадаємо, у небі над Одеською областю залучили радянський навчально-тренувальний літак Як-52 для збиття російського дрону-розвідника «Орлан».

Раніше Служба безпеки повідомила про підозру гендиректору російського підприємства «Дослідне конструкторське бюро «Новатор», яке виробляє крилаті ракети «Калібр».

До слова, триває 796-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.