Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух
Глава Одеської ОВА закликав жителів перебувати в укриття
фото з відкритих джерел

Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня

У Одесі пролунав вибух під час повітряної тривоги. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Раніше Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Зокрема, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів перебувати в укриття.

«Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою», – написав він.

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог
скріншот

Нагадаємо, у небі над Одеською областю залучили радянський навчально-тренувальний літак Як-52 для збиття російського дрону-розвідника «Орлан».

Раніше Служба безпеки повідомила про підозру гендиректору російського підприємства «Дослідне конструкторське бюро «Новатор», яке виробляє крилаті ракети «Калібр».

До слова, триває 796-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: вибух окупанти Одеса війна обстріл Одеська ОДА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вакарчук подякував неньці за настрій та спогади після поїздки
Вакарчук вперше за довгий час виставив світлину з мамою
1 квiтня, 21:30
Професійні актори та дорога вартість: росіяни поширюють відеоролик, щоб підірвати мобілізацію в Україні
Професійні актори та дорога вартість: росіяни поширюють відеоролик, щоб підірвати мобілізацію в Україні
2 квiтня, 07:01
Зеленський наголосив, що ЗСУ доведеться поступово залишати позиції на фронті, якщо партнери не нададуть достатньої кількісності озброєнь
Зеленський пояснив, що станеться, якщо союзники припинять надавати Україні зброю
3 квiтня, 16:26
Унаслідок бойової роботи російська важка техніка згоріла
Сирський показав роботу українських воїнів на фронті (відео)
5 квiтня, 09:15
Окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених у Кринках на Херсонщині
Розстріл українських військовополонених у Кринках: Київ звернувся в ООН та Червоний Хрест
7 квiтня, 21:28
За словами президента, кожна демократична нація в Європі, яка поділяє та захищає спільні цінності ЄС та НАТО, заслуговує бути в них
Вступ України до ЄС. Зеленський зробив заяву про переговори
11 квiтня, 18:49
Французьке військове джерело вважає, що у війні «переможе той, хто першим мобілізується»
Україна обіцяє Заходу контрнаступ у 2025 – Le Figaro
12 квiтня, 09:47
У Харкові пролунав вибух
У Харкові пролунав вибух
20 квiтня, 23:07
Росія заявила про атаку дронів на Брянську область
Росія заявила про атаку дронів на Брянську область
Вчора, 04:27

Новини

В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух
В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух
Комісія Одеської міськради не дозволила встановити у парку бюст Героя російсько-української війни
Комісія Одеської міськради не дозволила встановити у парку бюст Героя російсько-української війни
На Одещині зіштовхнулися вантажівки: водій загинув (фото)
На Одещині зіштовхнулися вантажівки: водій загинув (фото)
На Одещині радянський літак Як-52 збив російський дрон «Орлан»
На Одещині радянський літак Як-52 збив російський дрон «Орлан»
Міськрада Одеси змінила час продажу алкогольних напоїв
Міськрада Одеси змінила час продажу алкогольних напоїв
Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Одещині (фото, відео)
Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Одещині (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Боєць «Азова» відповів, коли закінчиться війна в Україні
17K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
14K
США придбали 81 радянський бойовий літак у Казахстану
7377
Росія вигадала новий спосіб захисту від українських дронів – Forbes
6765
Україна частково відступає від конвенції ЄС про захист прав та свобод людини
5970
Оновлення даних у ТЦК: які документи підготувати військовозобов'язаним

Новини

Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
Сьогодні, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
Сьогодні, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
Вчора, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
Вчора, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
Вчора, 05:27

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua