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Обстріл Одеси: який вигляд має термінал «Нової пошти» після удару (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Одеси: який вигляд має термінал «Нової пошти» після удару (відео)
Під російський ракетний удар потрапили сортувальне депо та відділення «Нової пошти»
фото: скріншот

Окупанти знищили залу сортувального центру пошти

Правоохоронці показали відео з місця обстрілу Одеси в ніч на четвер, 2 травня. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

«Відео з місця обстрілу Одеси», – йдеться у повідомленні.

За інформацією «Думської», окрім сортувального центру «Нової пошти» також знищено залу спортивної та мистецької гімнастики «Тріумф», площі садового магазину, на яких вирощували розсаду. Загалом постраждали понад 10 бізнесів. 14 людей отримали поранення різного ступеня тяжко

Нагадаємо, російські загарбники вночі атакували Одесу ракетами. Окупанти вдарили містом балістикою, лунали вибухи.

Згодом стало відомо про 14 постраждалих під час російської атаки. До цього повідомлялося про 13 постраждалих.

Крім того, в Одесі під російський ракетний удар потрапили сортувальне депо та відділення «Нової пошти». Почалася масштабна пожежа.

Теги: Одеса Нова пошта обстріл війна

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