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Атака Росії на Чернігів: кількість загиблих зросла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Атака Росії на Чернігів: кількість загиблих зросла
17 квітня росіяни завдали ракетних ударів по Чернігову
фото: ДСНС

У Чернігові станом на ранок загинуло 18 осіб

Зранку 17 квітня росіяни завдали ракетних ударів по Чернігову. Кількість загиблих осіб зросла до 18, постраждало 77. Про це повідомляє ДСНС України.

«Станом на ранок загинуло 18 осіб та 77 постраждало (з них 4 дитини) в т.ч. 3 особи врятовано з-під завалів», – йдеться у повідомленні.

17 квітня Росія атакувала Чернігів
17 квітня Росія атакувала Чернігів
фото: ДСНС

Рятувальники зазначили, що психологічну допомогу надано 58 особам. Вивезено 1 тис. 580 тонн будівельного сміття, розібрано 71 % зруйнованої частини будівлі.

17 квітня Росія атакувала Чернігів
17 квітня Росія атакувала Чернігів
фото: ДСНС

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Нагадає, що зранку 17 квітня росіяни завдали ракетних ударів по Чернігову – є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. У місті створено оперативний штаб, надається вся необхідна допомога.

18 квітня оголошений у Чернігові офіційним днем жалоби за загиблими внаслідок російських ракетних ударів по місту. Про це виконувач обов’язків міського голови Олександр Ломако.

«Підписав відповідне розпорядження. Мої співчуття рідним загиблих. Російські нелюди обов’язково відповідатимуть за скоєне, за вбивства невинних», – написав він.

В день жалоби будуть приспущені державні прапори, обмежене проведення розважально-концертних заходів, заборонене звучання розважальної музики у громадських місцях.

До того ж постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у письмовому зверненні до керівництва ООН написав, що воєнні злочини та злочини проти людяності, вчинені Російською Федерацією, вкотре свідчать про неприпустимість бездіяльності стосовно нелегітимної присутності Росії в Раді Безпеки ООН.

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Теги: діти смерть ракета росія Україна рятувальники ДСНС

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