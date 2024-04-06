На Одещині жорстоко вбито жінку та її доньку

Тіла жінки та її доньки знайшли в їхньому будинку

Із підозрюваним у злочині вже працюють слідчі

У Подільському районі Одеської області поліція знайшла мертвими жінку та її доньку. З підозрюваним у злочині вже працюють слідчі. Про це повідомляє Головне управління поліції в регіоні.

Тіла 38-річної жінки та 7-річної дівчинки були з ушкодженнями без ознак життя. Їх знайшли сьогодні, 6 квітня, близько 9-ї години у будинку, в якому вони проживали.

«На місце події прибули керівництво слідчого управління ГУНП в Одеській області, слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, слідчого управління з мобільною ДНК-лабораторією, спеціалісти пересувної поліцейської криміналістичної лабораторії, поліцейські – кінологи, працівники Любашівської окружної прокуратури та інші оперативні служби», – ідеться у повідомленні.

4 фото На весь екран







Дані про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Польщі жорстоко вбили 38-річну жінку з Тернопільської області. Тіло 38-річної жінки виявили в коридорі при вході в багатоквартирний будинок. Зловмисником виявився 48-річний чоловік. Чоловік завдав жінці двадцять ударів ножем. Його затримали через три години після вбивства. За цей злочин передбачено довічне ув'язнення.