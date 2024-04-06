Головна Одеса Новини
search button user button menu button

На Одещині жорстоко вбито жінку та її доньку

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Одещині жорстоко вбито жінку та її доньку
Тіла жінки та її доньки знайшли в їхньому будинку
фото: od.npu.gov.ua

Із підозрюваним у злочині вже працюють слідчі

У Подільському районі Одеської області поліція знайшла мертвими жінку та її доньку. З підозрюваним у злочині вже працюють слідчі. Про це повідомляє Головне управління поліції в регіоні.

Тіла 38-річної жінки та 7-річної дівчинки були з ушкодженнями без ознак життя. Їх знайшли сьогодні, 6 квітня, близько 9-ї години у будинку, в якому вони проживали.

«На місце події прибули керівництво слідчого управління ГУНП в Одеській області, слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, слідчого управління з мобільною ДНК-лабораторією, спеціалісти пересувної поліцейської криміналістичної лабораторії, поліцейські – кінологи, працівники Любашівської окружної прокуратури та інші оперативні служби», – ідеться у повідомленні.

4 фото
На весь екран

Дані про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Польщі жорстоко вбили 38-річну жінку з Тернопільської області. Тіло 38-річної жінки виявили в коридорі при вході в багатоквартирний будинок. Зловмисником виявився 48-річний чоловік. Чоловік завдав жінці двадцять ударів ножем. Його затримали через три години після вбивства. За цей злочин передбачено довічне ув'язнення.

Теги: Одеса вбивство поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Херсонщині брат убитого нардепа-колаборанта Ковальова очолює державний завод
Брат убитого нардепа Ковальова працює на окупантів: ЗМІ оприлюднили докази
26 грудня, 2022, 09:58
Володимир Вакуленко – дитячий письменник, поет і лауреат численних літературних премій
На честь убитого окупантами письменника Вакуленка буде названа вулиця
29 листопада, 2022, 20:44
У Секторі Гази вбито дуже багато дітей
Чому багато дітей убито у Секторі Гази: пояснення Business Іnsider
2 листопада, 2023, 13:56

Новини

На Одещині жорстоко вбито жінку та її доньку
На Одещині жорстоко вбито жінку та її доньку
Окупанти атакували Одещину ракетою: Сили оборони повідомили про наслідки
Окупанти атакували Одещину ракетою: Сили оборони повідомили про наслідки
Вихідці з Кавказу готували ракетний удар по штабу Сил оборони на Одещині
Вихідці з Кавказу готували ракетний удар по штабу Сил оборони на Одещині
Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Одещини: деталі атаки
Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Одещини: деталі атаки
У Одесі влада перейменує площу, названу на честь російської імператриці
У Одесі влада перейменує площу, названу на честь російської імператриці
В Одесі вводяться графіки відключень світла
В Одесі вводяться графіки відключень світла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
12K
Угорщина та Сербія блокують на кордоні допомогу для ЗСУ – українська діаспора
11K
Демобілізація військових: нардеп озвучив проблему, з якою зіткнулася Верховна Рада
9782
В Україні масштабна повітряна тривога тривала близько півтори години
6986
У столичному метро спалахнула пожежа (відео)
4409
Як пенсіонерам отримати грошову допомогу від ООН: роз’яснення
4181
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ЗМІ: Генпрокуратуру може очолити чиновник із прихованою декларацією
Сьогодні, 19:25
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
Вчора, 19:30
У Нью-Йорку стався землетрус (відео)
Вчора, 18:55
Лідер боснійських сербів нагородив Орбана орденом. Раніше такий отримав Путін
Вчора, 18:18
У Києві діти отруїлися наркотичними речовинами у шоколаді
Вчора, 16:45

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua