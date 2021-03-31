В Одесі чоловік загинув під колесами вантажного потягу

Правоохоронці встановлюють повні обставини події

В Одесі чоловік загинув під колесами вантажного потяга поблизу станції Слобідська вчора близько десятої години вечора. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

За фактом смерті 30-річного містянина одеські поліцейські розпочали розслідування. Зі слів машиніста, він загальмував, коли побачив, як чоловік кинувся перед потягом на колії, однак уникнути наїзду на нього не вдалося. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Зараз відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці встановлюють повні обставини події.

Нагадаємо, 29-го березня вагон потягу Інтерсіті сполученням «Київ-Запоріжжя» злетів з рейок. Вагон застряг в неприродному положенні поперек колій. Також відомо, що у вагонах швидкісного поїзду перебували 88 осіб. Потяг не доїхав до Запоріжжя 50 кілометрів .

«За оперативною інформацією з рейок зійшли шість з дев'яти вагонів в 50 кілометрах до кінцевої станції – Запоріжжя. Під час інциденту в вагонах потягу знаходилося 88 пасажирів. Зараз вирішується питання про доставку пасажирів до станції призначення. Також йде пошук резервного складу поїзда для зворотного рейсу. «Укрзалізниця» створила комісію, яка розслідує причини сходу з рейок декількох вагонів потягу №732 «Київ-Запоріжжя». в результаті інциденту ніхто не постраждав», – йдеться в офіційному зверненні