В Одесі чоловік загинув під колесами вантажного потягу
Правоохоронці встановлюють повні обставини події
В Одесі чоловік загинув під колесами вантажного потяга поблизу станції Слобідська вчора близько десятої години вечора. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.
За фактом смерті 30-річного містянина одеські поліцейські розпочали розслідування. Зі слів машиніста, він загальмував, коли побачив, як чоловік кинувся перед потягом на колії, однак уникнути наїзду на нього не вдалося. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.
Зараз відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці встановлюють повні обставини події.
Нагадаємо, 29-го березня вагон потягу Інтерсіті сполученням «Київ-Запоріжжя» злетів з рейок. Вагон застряг в неприродному положенні поперек колій. Також відомо, що у вагонах швидкісного поїзду перебували 88 осіб. Потяг не доїхав до Запоріжжя