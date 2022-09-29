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Агенти ФСБ намагалися викрасти одесита за проукраїнську позицію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Агенти ФСБ намагалися викрасти одесита за проукраїнську позицію
Трьох осіб, які намагались із застосуванням наркотичних речовин незаконно позбавити волі чоловіка, затримали «на гарячому»
Київська міська прокуратура

Викраденого чоловіка агенти РФ планували утримувати в підвальному приміщені та примусити переоформити нерухомість

Сьогодні, 29 вересня, правоохоронці затримали в Одесі трьох осіб, які активно допомагали державі-агресору у проведенні колабораційної та підривної діяльності на території одеського регіону. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

«Мешканець Одеси, який з 2014 року займав проросійську позицію та брав участь у проросійських політичних заходах, з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України вступив у злочинну змову із кураторами спецслужб РФ для проведення підривної діяльності на території міста, забезпечення інформаційної та політичної підтримки РФ на території України та завдання шкоди обороноздатності нашої держави», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за дорученням кураторів, зловмисник сформував злочинне угруповання для збирання інформації щодо місць розташування військової техніки ЗСУ, блокпостів тероборони, об’єктів критичної інфраструктури, а також цивільних та військових об’єктів на території Одеси, а також відомостей щодо осіб, які підтримували державний суверенітет України для подальшої передачі інформації представникам окупаційної адміністрації, у разі захоплення міста.

Також організатор розробляв плани щодо утворення агентурної мережі у правоохоронних органах Одеської області. 22 серпня за дорученням кураторів, учасники угруповання розмістили на житловому будинку у місті Одеса прапор Російської Федерації із підписом: «Одесса – русский город». В подальшому, фото вказаного прапору були передані представникам держави-агресора для використання пропагандистськими ЗМІ, як виправдання агресії проти України.

Крім того, зловмисники розробили план насильницького викрадення місцевого мешканця, який не підтримував збройну агресію РФ. Вони планували утримувати потерпілого в підвальному приміщені та за допомогою наркотичних засобів, а також фізичного насильства примусити останнього переоформити нерухомість та відати інші цінні речі. Необхідність викрадення організатор групи обумовлював проукраїнською позицією жертви.

«Під час проведення досудового розслідування за дорученням прокурора проведено імітування обстановки викрадення потерпілого, в ході якого «на гарячому» затримано трьох членів злочинної групи, які намагались із застосуванням наркотичних речовин незаконно позбавити волі чоловіка», – зазначають в прокуратурі.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів. Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 146 КК України.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала двох російських агентів у прифронтових районах Донеччини. Вони збирали розвіддані про фортифікаційні укріплення поблизу Краматорська і Запоріжжя.

Теги: війна Одеса викрадення ФСБ прокуратура розслідування нерухомість

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