Дитяче ліжко і потрощені стіни: нові фото зруйнованого будинку в Одесі

Найбільший удар по будинку прийшовся на квартири на третьому, четвертому та п’ятому поверхах, від яких фактично вже нічого не залишилося

Російські військові 23 квітня завдали декілька ракетних ударів по Одесі. Один зі снарядів влучив у житловий будинок, внаслідок чого загинули восьмеро людей, зокрема й тримісячна дитина. У мережі показали нові фото зруйнованого будинку.

Снаряд запустили з літака Ту-95, який перебував в акваторії Каспійського моря. Мінімум у двох квартирах почалися пожежі. Ракета пробила будинок наскрізь.

У квартирах поблизу епіцентру удару – вибиті вікна, двері, зруйновані балкони, викручені кондиціонери та розплавлені стелі. Кіптява на фасаді тягнеться аж до останніх поверхів. Також журналісти зазнімкували дитяче ліжечко.

Нагадаємо, серед жертв російського ракетного удару по Одесі – журналістка Валерія Глодан, її тримісячна донька та мати. Загиблій було 27 років. Вивчала журналістику в Одеському університеті імені Мечникова. Працювала бренд-менеджеркою та піарницею.