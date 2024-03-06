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До Одеси прибув прем'єр Греції для зустрічі із Зеленським – ЗМІ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Одеси прибув прем'єр Греції для зустрічі із Зеленським – ЗМІ
Зеленський відвідав Афіни в серпні минулого року
фото з відкритих джерел

Пізніше прем'єр-міністр Греції вирушить до Бухареста

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на кілька годин прибув в Україну. У нього запланована зустріч в Одесі з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Newsit.

За повідомленням ЗМІ, наразі інформація не підтверджена урядом. Пізніше прем'єр-міністр Греції вирушить до Бухареста на конференцію ЄНП.

Візит грецького прем'єр-міністра в Україну відбувається в той час, коли Володимир Зеленський закликає міжнародне співтовариство не полишати його країну і максимально зміцнити її, щоб запобігти наступу російського диктатора Володимира Путіна.

Володимир Зеленський відвідав Афіни в серпні минулого року, і за ці два роки війни Греція жодного разу не припинила виступати проти російського вторгнення в Україну. 

Раніше повідомлялося що держсекретар США Ентоні Блінкен звернувся до прем'єр-міністра Греції Кіріакосу Міцотакісу з пропозицією передати або продати Україні зброю в обмін на допомогу Вашингтона на суму $200 млн. В офіційному листі до прем'єр-міністра Греції Блінкен написав, що США цікавить оборонний потенціал, який Греція могла б передати чи продати Україні.


 
 

Теги: Греція Одеса Володимир Зеленський

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