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На Одещині попрощалися з військовим, чию сім’ю у 2022 році вбила російська ракета

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
На Одещині попрощалися з військовим, чию сім’ю у 2022 році вбила російська ракета
Юрій Глодан загинув на початку листопада 2023 року
фото: Суспільне

23 квітня минулого року внаслідок влучання російської ракети загинули дружина, донька та теща військового

В Одеській області поховали військового Юрія Глодана, сім'я якого загинула під час ракетного обстрілу у багатоповерхівці в Одесі у 2022 році. Чоловік вступив до лав ЗСУ восени того ж року після трагедії, а на початку листопада 2023 року стало відомо про його смерть.

Після трагедії з родиною Юрій Глодан вступив до лав Третьої штурмової бригади. Про його смерть стало відомо 5 листопада: чоловік згинув під Бахмутом під час бойового завдання. Поховати його на Батьківщині змогли лише у четвер, 22 лютого.

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фото: Суспільне

Попрощатися з військовим прийшло багато людей. Серед них – побратими, які разом з ним воювали проти країни-агресорки. Юрія вони називають людиною зі «сталевим серцем».

Нагадаємо, 23 квітня минулого року чоловік вийшов у магазин. У цей час російська ракета, яку випустили з акваторії Каспійського моря, влучила в один з цивільних будинків Одеси. Дружина Юрія Валерія, 3-місячна донька Кіра й теща Людмила загинули. Повертатись йому було вже нікуди.

Нагадаємо, триває 730-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав три ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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Теги: ЗСУ Одеса війна смерть

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