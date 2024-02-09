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Зеленський присвоїв звання Героя України підполковнику Агеєву

Христина Петренко
glavcom.ua
Зеленський присвоїв звання Героя України підполковнику Агеєву
Про біографію підполковника немає жодної інформації
фото ілюстративне

Також сьогодні Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героїв України

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові, підполковнику В'ячеславу Агеєву присвоєно звання Герой України із врученням ордена «Золота Зірка». Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента України.

Про біографію підполковника немає жодної інформації. Також пошуковик не видає його фото. На запит з'являється лише інформація про українського письменника В'ячеслава Агеєва, сина літературознавиці Віри Агеєвої.

Також стало відомо, що звання Героя України отримав і головний сержант Анатолій Банацький, про якого, до слова, також немає жодної інформації. Указ про його нагородження оприлюднили ще 2 лютого.

Нагадаємо, орден «Золота зірка» вручається з високим званням «Герой України». Виготовлення ордена «Золота зірка» є доволі вартісним – 104,4 тис. грн за штуку. У 2023 році було замовлено виготовлення 34 штук ордена «Золота зірка», а у 2022 році – 400 штук. 

Стало відомо про те, що Зеленський присвоїв колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та начальнику ГУР Кирилу Буданову звання Героїв України з врученням орденів «Золота Зірка». Відповідні укази №61/2024 та №57/2024 глава держави підписав 8 лютого, тексти документів опубліковано на сайті Офісу президента.

Раніше повідомлялось, що 8 лютого президент України Володимир Зеленський зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Вони обговорили, якого оновлення потребують Збройні сили України. Також президент подякував головкому за два роки захисту України.

Рішення відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного прокоментував і радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, воно було ухвалено через низку причин. Одна з них – потреба у перегляді тактики дій. Також Подоляк уточнив, що серед причин – потреба у пошуку нових функціональних та високотехнологічних рішень для можливості утримання та розвитку ініціативи, а також важливість запуску процесу реформування управлінських принципів в армії.

Згодом на сайті президента України з'явився указ №59/2024 про звільнення Залужного. Зазначимо, що Зеленський запропонував Залужному й надалі залишатися у команді України.

Натомість генерал-полковник Олександр Сирський став головнокомандувачем Збройних сил України.  

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Теги: орден Володимир Зеленський звання героя Герой України

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