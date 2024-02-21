Кремль знову повірив у Медведчука? Кум Путіна почав робити екзотичні заяви

Кум Путіна заявив, що відновлення економіки України можливе лише за підтримки РФ та країн СНД

Путін знову вивів Медведчука в інформаційний простір, щоб той критикував українську владу і нахвалював миролюбну Росію

Колишній народний депутат України і кум Путіна Віктор Медведчук, якого минулого року обміняли на 200 полонених захисників «Азовсталі» і який тепер досить рідко з'являється в інформаційного просторі, несподівано відзначився цілою низкою заяв щодо України.

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Зокрема, екснардеп від забороненої в Україні партії ОПЗЖ заявив, що взяття росіянами Авдіївки не може похитнути позиції Зеленського. «Похитнути позиції Зеленського у питанні руху до миру можуть тільки західні господарі. Будь-які інші дії, його будь-яка самостійність у проведенні елементів державної політики нереальні без дозволу зовнішнього управління. Тому якщо Захід на це піде, на це піде і Зеленський», - зробив висновок Медведчук, якого в Україні підозрюють у держзраді.

На думку кума Путіна, про мир зараз не можна говорити, оскільки після призначення генерала Сирського головнокомандувачем ЗСУ першим завданням було «посилити та активізувати бойові дії».

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Одіозний ексдепутат також заявив, що відновити економіку України можна лише за... підтримки РФ та країн СНД. Медведчук взявся переконувати, що лише через стратегічне партнерство з Росією та колишніми союзними республіками Україна повернеться до добробуту та підвищить рівень доходів населення.

Медведчук словами Путіна також взявся розповідати, що наша країна вже нібито втратила свою державність. Мовляв, це сталося під час «держперевороту, який стався 10 років тому», коли «снайпери з Грузії та Прибалтики, пов'язані із західними спецслужбами», нібито стріляли по людях на Майдані з метою провокації.

Як повідомляв «Главком», за даними контррозвідки СБУ, Віктор Медведчук та члени його родини купували рухоме і нерухоме майно за гроші, отримані злочинним шляхом. Вказані кошти (не менше ніж $1 млрд) надали представники спецслужб Росії (ФСБ) на підготовку до війни.

Як відомо, 12 квітня СБУ затримала Віктора Медведчука, коли той намагався втекти з України. Того ж дня президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

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Відомо, що Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Також правоохоронці вилучили та передали у користування Збройним силам України гелікоптер та літак, якими користувалася родина нардепа, підозрюваного у держзраді, Віктора Медведчука.