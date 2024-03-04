Стало відомо, який продукт у Європі за рік подорожчав на 50%

Ціни на оливкову олію сягли чергового цінового рекорду

Вартість оливкової олії в країнах Європейського союзу у січні 2024 року виявилася на 50% вищою, ніж у січні 2023 року, повідомив Eurostat. Як зазначає статистичне відомство, ціни на оливкову олію підскочили у другій половині 2023 року: у серпні вони зросли на 37% порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

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Ця тенденція прискорилася до 44% у вересні 2023 року, 50% у жовтні та 51% у листопаді. Невелике уповільнення спостерігалося у грудні 2023 року, коли ціни були на 47% вищими, ніж роком раніше.

У січні 2024 року всі країни ЄС повідомили про зростання цін на оливкову олію. Найвище річне зростання цін було зафіксовано у Португалії – 69%. За нею слідують Греція – 67% та Іспанія – 63%. Естонія посіла четверте місце зі зростання цін у січні – 52%. Найменше зростання цін на оливкову олію було зафіксовано у Румунії (на 13%), Ірландії (16%) та Нідерландах (18%).

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У вересні 2023 року повідомлялося, що Мінсільгосп США знизив оцінку світового виробництва оливкової олії на тлі неврожаю оливок у більшості Середземномор'я через екстремально посушливу погоду.

До слова, ціни на оливкову олію першого холодного віджиму (extra virgin) досягли історичного рекорду. Такими є дані Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це пише Barron's.

За даними МВФ, у квітні минулого року ціна оливкової олії сягла $6 269,63 за тонну, що на 46% вище, ніж роком раніше.