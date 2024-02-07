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Постачання боєприпасів, дронів та ППО. Зеленський зустрівся з Жозепом Боррелем

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Постачання боєприпасів, дронів та ППО. Зеленський зустрівся з Жозепом Боррелем
Володимир Зеленський і Жозеп Боррель також обговорили законопроєкт про посилення мобілізації
фото: X/Josep Borrell Fontelles

Зеленський акцентував на необхідності визначити Україну пріоритетним напрямом експорту артилерійських боєприпасів

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем у Києві у середу, 7 лютого. Про це повідомив Зеленський та Офіс президента.

«Продуктивна зустріч із Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем. Поінформував про ситуацію на полі бою. Обговорили співпрацю України та ЄС у безпековій сфері, зокрема постачання 1 млн артилерійських боєприпасів, як було домовлено. Це потрібно реалізувати повністю заради нашої спільної безпеки», – написав президент.

Глава України акцентував на необхідності визначити Україну пріоритетним напрямом експорту артилерійських боєприпасів та збільшити кількість замовлень і контрактів на їх виробництво з боку держав – членів ЄС.

«Припинити експорт артилерійських боєприпасів до третіх країн ЄС – це єдине можливе правильне рішення за сучасних безпекових викликів», – заявив президент України.

Зеленський зустрівся з Боррелем
Зеленський зустрівся з Боррелем
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зеленський також подякував за підтримку України та українців.

«У часи надзвичайних викликів, у нашій битві за свободу, суверенітет і незалежність усі вільні європейські нації – на боці України та міжнародного порядку, заснованого на правилах», – додав він.

Крім того, Володимир Зеленський і Жозеп Боррель також обговорили законопроєкт про посилення мобілізації, який сьогодні Верховна Рада ухвалила в першому читанні.

Зокрема, як зазначив Боррель, глава держави просив про додаткові постачання Україні боєприпасів, безпілотників та систем ППО.

«Маю честь знову бути прийнятим президентом Володимиром Зеленським. Він просив додаткові боєприпаси, безпілотники та системи ППО», – написав Боррель.

Глава дипломатії ЄС додав, що його ключовим пріоритетом є мобілізація для України додаткової військової техніки ЄС.

«Ми повинні зробити більше і ми повинні зробити це швидше», – зазначив Боррель.

Нагадаємо, 6 лютого, до Києва прибув високий представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель. Політик в Україні вчетверте за час повномасштабного вторгнення. Він прибув до столиці для того, щоб «обговорити з нашими українськими друзями непохитну підтримку України з боку Євросоюзу – у військовій сфері, у фінансовій сфері з новим українським фондом, а також на шляху реформ в ЄС».

До слова, Європейський Союз надасть Україні 1 млн 155 тис. боєприпасів до кінця поточного року.

Теги: Володимир Зеленський президент Європейський союз

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