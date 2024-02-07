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Атака на Київ: є загиблі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Київ: є загиблі (фото)
Сьогодні вранці Росія масовано атакувала Київ ракетами
фото: пресслужба ДСНС

Володимир Зеленський: «У Києві постраждали більше десяти людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди»

Унаслідок російської масованої атаки сьогодні зранку, 7 лютого, у сотлиці загинуло двоє людей. Про це повідомив президент України Володимиро Зеленський.

«У Києві постраждали більше десяти людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. В столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити», – зазначив глава держави.

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Зеленський також уточнив, що у Миколаєві десятки житлових будинків зруйновані, загинула одна людина. «Двоє людей постраждало на Харківщині, врятовано одну людину. У Львівській області рятувальники працюють на місці.
Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких. Обовʼязково відповімо Росії – терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій», – додав президент.

Згодом пресслужба ДСНС повідомила, що рятувальники з-під завалів  багатоповерхівки в Голосіївському районі Києва деблокували тіла чотирьох загиблих. 

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«З-під завалів деблоковано тіло 4-ої загиблої особи в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва.19 отримали травми. Евакуйовано 60 мешканців будинку. Постраждалим надають допомогу медики та психологи ДСНС», – йдеться у повідомленні.

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Раніше рятувальники зазначили, що у Голосіївському районі з-під завалів квартир деблоковано тіла трьох осіб.

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Нагадаємо, унаслідок чергової російської атаки на столицю уламками пошкоджено багатоквартирний житловий будинок у Голосіївському районі столиці. Також падіння уламків та пошкодження автомобілів зафіксовано у Деснянському та Дніпровському районах. Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що екстрені служби наразі працюють у Голосіївському районі. Мер також зазначив, що загалом у столиці внаслідок ворожої атаки наразі шестеро постраждалих. «Троє в Дніпровському районі, двох із них госпіталізували. Та трьох доправили до лікарні з Голосіївського району», – додав Кличко.

Як відомо, сьогодні, 7 лютого вранці Росія масовано атакувала Україну ракетами, перед цим випустивши «Шахеди». Під ударом опинився Київ, Харків, Миколаїв, а також вибухи чули і в західних регіонах. Відомо про пожежі, руйнування і постраждалих.

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Теги: Київ обстріл Володимир Зеленський

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