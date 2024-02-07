Атака на Київ: є загиблі (фото)

Володимир Зеленський: «У Києві постраждали більше десяти людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди»

Унаслідок російської масованої атаки сьогодні зранку, 7 лютого, у сотлиці загинуло двоє людей. Про це повідомив президент України Володимиро Зеленський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У Києві постраждали більше десяти людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. В столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити», – зазначив глава держави.

16 фото На весь екран































Зеленський також уточнив, що у Миколаєві десятки житлових будинків зруйновані, загинула одна людина. «Двоє людей постраждало на Харківщині, врятовано одну людину. У Львівській області рятувальники працюють на місці.

Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких. Обовʼязково відповімо Росії – терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій», – додав президент.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом пресслужба ДСНС повідомила, що рятувальники з-під завалів багатоповерхівки в Голосіївському районі Києва деблокували тіла чотирьох загиблих.



«З-під завалів деблоковано тіло 4-ої загиблої особи в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва.19 отримали травми. Евакуйовано 60 мешканців будинку. Постраждалим надають допомогу медики та психологи ДСНС», – йдеться у повідомленні.

Раніше рятувальники зазначили, що у Голосіївському районі з-під завалів квартир деблоковано тіла трьох осіб.

Нагадаємо, унаслідок чергової російської атаки на столицю уламками пошкоджено багатоквартирний житловий будинок у Голосіївському районі столиці. Також падіння уламків та пошкодження автомобілів зафіксовано у Деснянському та Дніпровському районах. Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що екстрені служби наразі працюють у Голосіївському районі. Мер також зазначив, що загалом у столиці внаслідок ворожої атаки наразі шестеро постраждалих. «Троє в Дніпровському районі, двох із них госпіталізували. Та трьох доправили до лікарні з Голосіївського району», – додав Кличко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як відомо, сьогодні, 7 лютого вранці Росія масовано атакувала Україну ракетами, перед цим випустивши «Шахеди». Під ударом опинився Київ, Харків, Миколаїв, а також вибухи чули і в західних регіонах. Відомо про пожежі, руйнування і постраждалих.