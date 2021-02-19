  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Допоможіть подолати корупцію: депутати одеської облради звернулися до Кабміну

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У разі, якщо уряд докладе всіх зусиль, то понад 70 тисяч моряків в нашій країні отримають дипломи без хабарів - Допоможіть подолати корупцію: депутати одеської облради звернулися до Кабміну
    У разі, якщо уряд докладе всіх зусиль, то понад 70 тисяч моряків в нашій країні отримають дипломи без хабарів
    фото: з відкритих джерел

    У моряків виникають труднощі з отриманням дипломів та подальшим працевлаштуванням

    19 лютого на позачерговій сесії Одеської облради депутати підтримали звернення до Кабінету міністрів, в якому просять забезпечити морякам належне державне дипломування.

    Корупція і побори повинні зникнути з цієї галузі, передає Odessa.online.

    Як підкреслив голова постійної обласної комісії транспорту, зв'язку та морегосподарського комплексу Юрій Крук, у моряків виникають труднощі з отриманням дипломів та подальшим працевлаштуванням. Щоб вирішити ці питання, багатьох з них змушують давати хабарі.

    «До нас надійшли листи з Морської академії, а також Асоціації «Морська палата України» з проханням звернутися до уряду для забезпечення внутрішньодержавних процедур дипломування моряків відповідно до вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року», – пояснив він.

    Крук наголосив, що в разі якщо уряд докладе всіх зусиль для викорінення корупції в морській галузі, то понад 70 тисяч моряків в нашій країні будуть отримувати дипломи та сертифікати для виходу рейс, не вдаючись до поборів.

    Звернення в Кабмін підтримали 75 депутатів облради.

    Нагадаємо, раніше моряки неодноразово влаштовували акції протесту і перекривали дороги, намагаючись привернути увагу до своїх проблем.

    Теги: Кабмін хабар Одеса Одеська облрада уряд українські моряки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies