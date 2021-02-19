Допоможіть подолати корупцію: депутати одеської облради звернулися до Кабміну

У разі, якщо уряд докладе всіх зусиль, то понад 70 тисяч моряків в нашій країні отримають дипломи без хабарів

У моряків виникають труднощі з отриманням дипломів та подальшим працевлаштуванням

19 лютого на позачерговій сесії Одеської облради депутати підтримали звернення до Кабінету міністрів, в якому просять забезпечити морякам належне державне дипломування.

Корупція і побори повинні зникнути з цієї галузі, передає Odessa.online.

Як підкреслив голова постійної обласної комісії транспорту, зв'язку та морегосподарського комплексу Юрій Крук, у моряків виникають труднощі з отриманням дипломів та подальшим працевлаштуванням. Щоб вирішити ці питання, багатьох з них змушують давати хабарі.

«До нас надійшли листи з Морської академії, а також Асоціації «Морська палата України» з проханням звернутися до уряду для забезпечення внутрішньодержавних процедур дипломування моряків відповідно до вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року», – пояснив він.

Крук наголосив, що в разі якщо уряд докладе всіх зусиль для викорінення корупції в морській галузі, то понад 70 тисяч моряків в нашій країні будуть отримувати дипломи та сертифікати для виходу рейс, не вдаючись до поборів.

Звернення в Кабмін підтримали 75 депутатів облради.

Нагадаємо, раніше моряки неодноразово влаштовували акції протесту і перекривали дороги, намагаючись привернути увагу до своїх проблем.