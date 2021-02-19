Привласнення бюджетних коштів у великих розмірах: на Вінниччині поліція оголосили про підозру лікарю та інженеру

Обвинувачувані заволоділи бюджетними коштами в розмірі майже мільйон гривень, виділеними на ремонт лікарні

Їм загрожує до 8 років позбавлення волі

Слідчі обласного главку поліції Вінницької області оголосили про підозру головному лікарю районної лікарні та інженеру технічного нагляду будівельно-технічної експертизи, які заволоділи бюджетними коштами в розмірі майже мільйон гривень, виділеними на ремонт лікарні.

Про це повідомляє пресслужба поліції у Вінницькій області.

За попередньою інформацією слідства, директор фірми-підрядника, яка мала проводити поточний ремонт у медичному закладі, у змові з головним лікарем та інженером технічного нагляду будівельно-технічної експертизи, зловживаючи службовим становищем, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, 13 та 19 лютого слідчі оголосили про підозру інженеру та головному лікарю за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або зав олодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах) та ч.1 ст.366 КК України (службове підроблення). Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Директору товариства, який виготовив та надав для підписання та оплати акт приймання виконаних будівельних робіт, що фактично не виконались в повному обсязі, підозра була оголошена слідчими 27 січня.

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