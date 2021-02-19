Домашнє насильство: одеські поліцейські затримали чоловіків, які систематично били своїх матерів

Жінки 74-х та 50-ти років тривалий час потерпали від погроз

Правоохоронці кілька разів притягували домашніх тиранів до адміністративної відповідальності

Поліцейські Одеси затримали двох чоловіків 50-і і 23-х років.

Обидва одесита регулярно застосовували насильство до своїх матерів, повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Поліцейські оголосили 50-ти та 23-річному правопорушникам підозру за ст.126-1 Кримінального кодексу України.

Жінки 74-х та 50-ти років тривалий час потерпали від погроз, побиття та нецензурної лайки з боку власних синів. Правоохоронці кілька разів притягували домашніх тиранів до адміністративної відповідальності, втім вони не виправилися та продовжували принижувати гідність матерів.

Відповідно до законодавства тепер чоловікам загрожує покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Нагадаємо, в Одеській області племінник вбив рідного дядька.