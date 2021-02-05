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    На Одещині суттєво зросла кількість безробітних

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    Значно зменшилася кількість вакансій - На Одещині суттєво зросла кількість безробітних
    Значно зменшилася кількість вакансій
    фото: з відкритих джерел

    Тільки за січень 2021 в обласному центрі зайнятості вже зареєструвалися 3,5 тисячі осіб

    Через карантинні обмеження кількість безробітних в Одеській області зросла, а вакансій - зменшилася.

    Про ситуацію на ринку праці в регіоні розповіла представниця Одеського обласного центру зайнятості Світлана Помукчінська в інтерв'ю 1tv.od.ua.

    З початку карантину в Одеській області значно збільшилася кількість безробітних. Якщо в 2019 їх офіційно було зареєстровано 40 тисяч осіб, то в 2020 – 51 тис. Тільки за січень 2021 в обласному центрі зайнятості вже зареєструвалися 3,5 тисячі осіб, що на 700-800 більше, ніж за аналогічний період минулого року. Значно зменшилася кількість вакансій. Якщо в 2019 їх кількість становила 40 тисяч, то в 2020 – 30 тисяч. На думку Світлани Помукчінської, ситуація не втішна, проте не критична.

    «Сьогодні темпи реєстрації осіб зменшуються, але все ще вони збільшені. Такого критичного стани не відстежується, як, наприклад, було в квітні-травні минулого року. Що важливо, зараз настрій населення – працевлаштуватися, а не як раніше – жити на утриманні», – підкреслила фахівець.

    Нагадаємо, уряд затвердив новий порядок надання допомоги по частковому безробіттю працівникам, у яких скорочення робочого часу становить 50%.

    Теги: Одеса безробіття
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