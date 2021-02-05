На Одещині підтвердили 157 нових випадків захворювання на Covid-19

З-поміж нових хворих – троє дітей та восьмеро медпрацівників.

Методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на Одещині підтвердили 157 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє пресслужбі Одеської обладміністрації.

З-поміж нових хворих – троє дітей та восьмеро медпрацівників. Найбільшу кількість заражених зафіксували в місті Одеса – 56. За останню добу для визначення ковід-хворих провели 414 ІФА-тестів та 909 ПЛР-тестів. Також протягом минулого дня від коронавірусної хвороби померли двоє осіб.

Всього станом на п'яте лютого на коронавірус захворіли 82090 жителі Одещини. Серед них – 3951 дитина та 2728 медиків. Життя 1341 мешканця Одеської області забрав коронавірус за весь час. Одужати вдалось від початку пандемії 74084 особам.

Найбільша кількість: м. Одеса – 56,

у тому числі:

діти – 3951

м. Одеса –1609,

м. Балта – 13,

м. Б.-Дністровський – 39,

м. Ізмаїл – 150,

м. Чорноморськ – 322,

м. Подільськ – 35,

м. Теплодар – 17,

м. Южний – 92;

м. Одеса – 979,

м. Балта – 65,

м. Б.-Дністровський – 68,

м. Ізмаїл – 153,

м. Подільськ – 43,

м. Чорноморськ – 50,

м. Теплодар – 14,

м. Южний – 25;

Медичні працівники – 2728

м. Одеса – 681,

м. Балта – 4,

м. Б.-Дністровський – 52,

м. Ізмаїл – 65

м. Чорноморськ – 43,

м. Подільськ – 9,

м. Теплодар – 2,

м. Южний – 20;

Летальність – 1341

Одужали – 74084 особи

м. Одеса – 33243,

м. Балта – 717,

м. Б.-Дністровський – 1148,

м. Ізмаїл – 4297,

м. Подільськ – 537,

м. Чорноморськ – 3338,

м. Теплодар – 327,

м. Южний – 1627;

Кількість ІФА – 143318, за останню добу – 414. Кількість ПЛР – 368256, за останню добу – 909.

Нагадаємо, одеські медики отримують компенсацію через Covid-19.