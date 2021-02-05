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    На Одещині підтвердили 157 нових випадків захворювання на Covid-19

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    Одужати вдалось від початку пандемії 74084 особам - На Одещині підтвердили 157 нових випадків захворювання на Covid-19
    Одужати вдалось від початку пандемії 74084 особам
    фото: з відкритих джерел

    З-поміж нових хворих – троє дітей та восьмеро медпрацівників.

    Методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на Одещині підтвердили 157 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

    Про це повідомляє пресслужбі Одеської обладміністрації.

    З-поміж нових хворих – троє дітей та восьмеро медпрацівників. Найбільшу кількість заражених зафіксували в місті Одеса – 56. За останню добу для визначення ковід-хворих провели 414 ІФА-тестів та 909 ПЛР-тестів. Також протягом минулого дня від коронавірусної хвороби померли двоє осіб.

    Всього станом на п'яте лютого на коронавірус захворіли 82090 жителі Одещини. Серед них – 3951 дитина та 2728 медиків. Життя 1341 мешканця Одеської області забрав коронавірус за весь час. Одужати вдалось від початку пандемії 74084 особам.

     Найбільша  кількість: м. Одеса – 56,

     у тому числі:

     діти – 3951

    • м. Одеса –1609,
    • м. Балта – 13,
    • м. Б.-Дністровський – 39,
    • м. Ізмаїл – 150,
    • м. Чорноморськ – 322,
    • м. Подільськ – 35,
    • м. Теплодар – 17,
    • м. Южний – 92;

     

    Медичні працівники – 2728
    • м. Одеса – 979,
    • м. Балта – 65,
    • м. Б.-Дністровський – 68,
    • м. Ізмаїл – 153,
    • м. Подільськ – 43,
    • м. Чорноморськ – 50,
    • м. Теплодар – 14,
    • м. Южний – 25;

     

    Летальність – 1341
    • м. Одеса – 681,
    • м. Балта – 4,
    • м. Б.-Дністровський – 52,
    • м. Ізмаїл – 65
    • м. Чорноморськ – 43,
    • м. Подільськ – 9,
    • м. Теплодар – 2,
    • м. Южний – 20;

     

    Одужали – 74084 особи

    • м. Одеса – 33243,
    • м. Балта – 717,
    • м. Б.-Дністровський – 1148,
    • м. Ізмаїл – 4297,
    • м. Подільськ – 537,
    • м. Чорноморськ – 3338,
    • м. Теплодар – 327,
    • м. Южний – 1627;

    Кількість ІФА – 143318, за останню добу – 414. Кількість ПЛР – 368256, за останню добу – 909.

    Нагадаємо, одеські медики отримують компенсацію через Covid-19.

    Теги: Одеса коронавірус
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