На Одещині підтвердили 157 нових випадків захворювання на Covid-19
З-поміж нових хворих – троє дітей та восьмеро медпрацівників.
Методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на Одещині підтвердили 157 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.
Про це повідомляє пресслужбі Одеської обладміністрації.
З-поміж нових хворих – троє дітей та восьмеро медпрацівників. Найбільшу кількість заражених зафіксували в місті Одеса – 56. За останню добу для визначення ковід-хворих провели 414 ІФА-тестів та 909 ПЛР-тестів. Також протягом минулого дня від коронавірусної хвороби померли двоє осіб.
Всього станом на п'яте лютого на коронавірус захворіли 82090 жителі Одещини. Серед них – 3951 дитина та 2728 медиків. Життя 1341 мешканця Одеської області забрав коронавірус за весь час. Одужати вдалось від початку пандемії 74084 особам.
Найбільша кількість: м. Одеса – 56,
у тому числі:
діти – 3951
- м. Одеса –1609,
- м. Балта – 13,
- м. Б.-Дністровський – 39,
- м. Ізмаїл – 150,
- м. Чорноморськ – 322,
- м. Подільськ – 35,
- м. Теплодар – 17,
- м. Южний – 92;
Медичні працівники – 2728
- м. Одеса – 979,
- м. Балта – 65,
- м. Б.-Дністровський – 68,
- м. Ізмаїл – 153,
- м. Подільськ – 43,
- м. Чорноморськ – 50,
- м. Теплодар – 14,
- м. Южний – 25;
Летальність – 1341
- м. Одеса – 681,
- м. Балта – 4,
- м. Б.-Дністровський – 52,
- м. Ізмаїл – 65
- м. Чорноморськ – 43,
- м. Подільськ – 9,
- м. Теплодар – 2,
- м. Южний – 20;
Одужали – 74084 особи
- м. Одеса – 33243,
- м. Балта – 717,
- м. Б.-Дністровський – 1148,
- м. Ізмаїл – 4297,
- м. Подільськ – 537,
- м. Чорноморськ – 3338,
- м. Теплодар – 327,
- м. Южний – 1627;
Кількість ІФА – 143318, за останню добу – 414. Кількість ПЛР – 368256, за останню добу – 909.
Нагадаємо, одеські медики отримують компенсацію через Covid-19.