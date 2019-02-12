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    В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв у відвідувача розважального закладу

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    Лікарі категорично не рекомендують вживати снеки і чіпси дітям, літнім людям, а також вагітним - В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв у відвідувача розважального закладу
    Лікарі категорично не рекомендують вживати снеки і чіпси дітям, літнім людям, а також вагітним

    28-річний місцевий житель отримав поранення в живіт та був госпіталізований, бо захмелілому правопорушнику здалося, що той занадто грубо розмовляв з його товаришем

    Подія сталася біля одного з розважальних закладів на вулиці Семена Палія. Вистреливши у «кривдника» свого кума, озброєний зловмисник втік.

    Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Вжитими заходами вже наступного дня поліцейські викрили особу стрілка. Чоловік виявився місцевим. У нього вилучили та направили на експертизу револьвер «ФЛОБЕР».

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    В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв у відвідувача розважального закладу
    В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв у відвідувача розважального закладу

    Зараз підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З ним проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За скоєне чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Однак, якщо судово-медична експертиза підтвердить тяжкі тілесні ушкодження у потерпілого, а балістична - що правопорушник стріляв із вогнепальної зброї, у кримінальному провадженні можлива перекваліфікація, і тоді покарання буде більш суворим.


    Слідство триває.

    Джерело: УНН

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