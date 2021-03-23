Хабарництво на Одещині: правоохоронці затримали посадовця Держпродспоживслужби

Чоловіка затримали під час отримання першої частини неправомірної вигоди – 5 тисяч гривень

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади

Правоохоронці затримали на хабарі заступника начальника територіального управління Держпродспоживслужби в Одеській області. Посадовець нібито вимагав 20 тисяч гривень за зменшення штрафних санкцій, повідомили в пресслужбі Нацполіції регіону.

За версією слідства, начальник відділу Одеського міського управління Держпродспоживслужби вимагав гроші від підприємця. Натомість він начебто обіцяв не накладати штраф за виявлені під час перевірки закладу громадського харчування порушення.

Чоловіка затримали під час отримання першої частини неправомірної вигоди – 5 тисяч гривень.

Наразі правоохоронці вирішують питання про затримання фігуранта та повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.