Із затонулого танкера в Одесі продовжує витікати паливо



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На знімках видно, що величезна пляма від танкера розтікається в сторону Ланжерона і вже досягла Отради Фото: Думська

Чиновники стверджують, що затоці нічого не загрожує

В Одесі із затонулого танкера «Делфі» продовжують витікати нафтопродукти.

Про це у вівторок, 23 червня, повідомляє місцеве видання «Думська».

На знімках видно, що величезна пляма від танкера, що затонув на пляжі Дельфін, розтікається в сторону Ланжерона і вже досягла Отради.

У свою чергу чиновники стверджують, що затоці нічого не загрожує.

«Згідно з інформацією Державної екологічної інспекції в Одеській області, станом на 22 червня, перевищення гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів не встановлено», - заявили в пресслужбі мерії Одеси.

Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Із-за сильного шторму його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняв морякам евакуюватися, а рятувальні судна не могли підійти через складні погодні умови.

В Одеській обладміністрації запевняють, що на борту «Делфі» нібито немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини.

При цьому зазначається, що корабель «сірий», тобто немає необхідної реєстрації.