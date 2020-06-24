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    Із затонулого танкера в Одесі продовжує витікати паливо

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    На знімках видно, що величезна пляма від танкера розтікається в сторону Ланжерона і вже досягла Отради - Із затонулого танкера в Одесі продовжує витікати паливо
    На знімках видно, що величезна пляма від танкера розтікається в сторону Ланжерона і вже досягла Отради
    Фото: Думська

    Чиновники стверджують, що затоці нічого не загрожує

    В Одесі із затонулого танкера «Делфі» продовжують витікати нафтопродукти.

    Про це у вівторок, 23 червня, повідомляє місцеве видання «Думська».

    На знімках видно, що величезна пляма від танкера, що затонув на пляжі Дельфін, розтікається в сторону Ланжерона і вже досягла Отради.

    У свою чергу чиновники стверджують, що затоці нічого не загрожує.

    «Згідно з інформацією Державної екологічної інспекції в Одеській області, станом на 22 червня, перевищення гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів не встановлено», - заявили в пресслужбі мерії Одеси.

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    Із затонулого танкера в Одесі продовжує витікати паливо
    Із затонулого танкера в Одесі продовжує витікати паливо
    Із затонулого танкера в Одесі продовжує витікати паливо

    Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне.

    Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Із-за сильного шторму його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

    За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняв морякам евакуюватися, а рятувальні судна не могли підійти через складні погодні умови.

    В Одеській обладміністрації запевняють, що на борту «Делфі» нібито немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини.

    При цьому зазначається, що корабель «сірий», тобто немає необхідної реєстрації. 

    нафтопродукти екологія Одеса пляжі корабель пальне
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