Компанія Marino Shipping компенсувала екологічні збитки після забруднення морських вод на Одещині

30 квітня 2020 року судно «Stavanger» через аварію скинуло у море у порту «Південний» пальмову олію вагою 8 тис. 437 кг

Компанія спочатку відмовилась добровільно компенсувати збитки, тому справу передали до суду

Компанія Marino Shipping Co Pte Ltd відшкодувала державі 64,8 млн грн збитків за забруднення пальмовою олією акваторії морського порту «Південний» на Одещині у 2020 році.

Про це 21 січня повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Компанія спочатку відмовилась добровільно компенсувати збитки, тому справу передали до суду. Позов розглянули за участі спеціалізованої екологічної прокуратури. 11 липня 2022 року Господарський суд Одеської області задовольнив позов частково, зобовʼязавши компанію сплатити 64,8 млн грн. Однак остаточно суму виплатили лише 17 січня 2025 року.

Що відомо про забруднення акваторії порту «Південний»

30 квітня 2020 року судно «Stavanger» через аварію скинуло у море у порту «Південний» пальмову олію вагою 8 тис. 437 кг.

У Держекоінспекції зазначили, що це спричинило значне забруднення внутрішніх морських вод України: «Лабораторні дослідження підтвердили перевищення норми жирів і масел у морській воді до 77 мг/дм³».

За цим фактом державні інспектори склали протокол про адміністративне правопорушення, капітана судна визнали винним за ч. 1 ст. 59-1 КУпАП. Розмір завданих державі збитків становив 2,4 млн доларів (понад 64 млн гривень).