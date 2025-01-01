Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Вболівальник «Динамо» і воїн 95-ої бригади ЗСУ. Згадаймо Максима Рибецького

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вболівальник «Динамо» і воїн 95-ої бригади ЗСУ. Згадаймо Максима Рибецького
З 2018 року Максим Рибецький долучився до лав захисників України
колаж: glavcom.ua

З грудня 2022 року до середини літа 2023-го воїн виконували бойові завдання у районі Серебрянського лісу

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Рибецького. 

14 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання на околицях селища Зарічного, Донецька область, героїчно загинув вболівальник «Динамо», воїн 95-ої окремої десантно-штурмової бригади Рибецький Максим Олегович із позивним Риба. Про це повідомив офіційний сайт клубу «Динамо» Київ. 

Максим Рибецький народився 9 квітня 1999 року у Ніжині. Протягом 2005-2014 років навчався у Ніжинській гімназії №3. Захоплювався спортом: займався дзюдо, шахами та футболом, з часом став активним вболівальником «Динамо».

У 2014-2016 роках здобував освіту у Ніжинському ліцеї Ніжинської міськради при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя.

Після ліцею вступив до Київського національного університету технологій та дизайну, але згодом виїхав за кордон. Через деякий час повернувся в Україну і з 2018 року долучився до лав захисників України. 

На початку 2022 року Максим поїхав у відрядження до Ніжина, щоб набирати рекрутів на військову службу, тому повномасштабне вторгнення окупантів застало його в рідному місті, де з підрозділом ССО він і вів активні протидиверсійні дії на Чернігівщині. Але як тільки з’явилася можливість, він одразу поїхав до побратимів на передову.

У вересні 2022 року під час контрнаступу на Харківщині брав участь у звільненні населених пунктів: Кам'янка, Студенок, Середнє, Ольгівка, Греківка. З грудня 2022 року до середини літа 2023-го разом з бригадою виконували бойові завдання в районі Серебрянського лісу.

З 2018 року Максим Рибецький долучився до лав захисників України
З 2018 року Максим Рибецький долучився до лав захисників України
фото: FC Dynamo Kyiv, Facebook

Як повідомили у Чернігівському обласному ТЦК та СП, за час служби був нагороджений медалями:

  • «За військову службу в Україні» 
  • «За особливу службу» III ступеня
  • почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Золотий Хрест»
  • відзнакою «Хрест пошани»
  • відзнакою командира ОТУ «Лиман»
Солдат Максим Рибецький
Солдат Максим Рибецький
фото: Чернігівський обласний ТЦК та СП

У квітні 2023-го його призначили на посаду командира мінометного взводу роти вогневої підтримки. Третього червня Максим отримав осколкове поранення. Та вже через три дні просив повернути на вогневі позиції, бо не міг бездіяти. У червні 2023 року бригаду в оперативному порядку перекинули на Куп'янський напрямок.

«Максим мужньо боронив нашу свободу від російського загарбника з 2018 року. Був командиром взводу і завжди стояв горою за своїх побратимів. Риба з самого дитинства був частиною нашої «біло-синьої» родини. Ми приносимо співчуття родичам та близьким», – написали у ФК «Динамо» (Київ).

Після початку повномасштабної війни Максим Рибецький був у складі одного з підрозділів військової частини А0281
Після початку повномасштабної війни Максим Рибецький був у складі одного з підрозділів військової частини А0281
фото: FC Dynamo Kyiv, Facebook

Захисник поліг 14 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Попрощалися з Максимом Рибецьким у Ніжині в Соборі Всіх Святих, поховали на Мигалівському кладовищі.

«Війна відібрала в України Героя, а в рідних – найкращу у світі людину. Відлетіла світла душа у засвіти, а цифра 24 буде назавжди закарбована на гранітному камені. І тепер не він буде дарувати мені квіти, а я обдаровуватиму його все своє життя»! – написала дружина загиблого Яна.

У Максима залишилися батьки, брат і дружина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: українці Україна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці, які перебувають на території України, можуть отримати 1 тис. грн «зимової єПідтримки» в «Дії»
Стало відомо, скільки українців подали заявку на отримання «тисячі Зеленського»
2 грудня, 2024, 20:50
Михаель Бродський заявив, що війна в Ізраїлі та в Україні взаємопов’язані
Посол Ізраїлю пояснив, чим особлива війна в Україні
1 грудня, 2024, 10:56
Волонтери відіграють важливу роль у підтримці ЗСУ, організовуючи збори та забезпечуючи військових усім необхідним
Міжнародний день волонтера: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
5 грудня, 2024, 09:12
Росія продовжить терористичні удари по території України
Росія накопичила ракети для нового удару по Україні – РНБО
8 грудня, 2024, 21:23
Берлінська: Якщо ми знову заснемо, як ми заснули після АТО, то третій етап буде для нас фатальним
«Не будьте наївними». Марія Берлінська звернулася до українців, які чекають перемир’я
14 грудня, 2024, 07:10
Джон Болтон висловився про удари американською далекобійною зброєю по території РФ
Ексрадник президента США відповів, чи Трамп обмежить удари далекобійною зброєю по РФ
20 грудня, 2024, 03:50
Володимир Путін на пресконференції за підсумками 2024 року
«Нам нудно». Путін шокував поясненням, навіщо кидає росіян на війну в Україні
19 грудня, 2024, 11:45
Кір Стармер та Володимир Зеленський у Лондоні 19 липня
Україна та Британія працюють над угодою про 100-річне партнерство – президент
23 грудня, 2024, 15:58
Зеленський висловив сподівання на активізацію співпраці між країнами
Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів трьох держав
23 грудня, 2024, 21:18

Суспільство

Бронювання, мобілізація та відстрочка: що змінилося для українців з 1 січня
Бронювання, мобілізація та відстрочка: що змінилося для українців з 1 січня
Вболівальник «Динамо» і воїн 95-ої бригади ЗСУ. Згадаймо Максима Рибецького
Вболівальник «Динамо» і воїн 95-ої бригади ЗСУ. Згадаймо Максима Рибецького
Великдень-2025: чим унікальна дата цього року
Великдень-2025: чим унікальна дата цього року
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Туман та сильний вітер: якою буде погода у перший день 2025 року
Туман та сильний вітер: якою буде погода у перший день 2025 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 січня: ситуація на фронті
73K
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 січня 2025
21K
«Те, чого ми так усі чекаємо». Буданов дав прогноз на 2025 рік
12K
1 січня: свято, традиції, прикмети та заборони
7824
У Китаї завершено будівництво найдовшого у світі швидкісного тунелю

Новини

Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
Вчора, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 2024, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua