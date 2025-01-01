Вболівальник «Динамо» і воїн 95-ої бригади ЗСУ. Згадаймо Максима Рибецького

З грудня 2022 року до середини літа 2023-го воїн виконували бойові завдання у районі Серебрянського лісу

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Рибецького.

14 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання на околицях селища Зарічного, Донецька область, героїчно загинув вболівальник «Динамо», воїн 95-ої окремої десантно-штурмової бригади Рибецький Максим Олегович із позивним Риба. Про це повідомив офіційний сайт клубу «Динамо» Київ.

Максим Рибецький народився 9 квітня 1999 року у Ніжині. Протягом 2005-2014 років навчався у Ніжинській гімназії №3. Захоплювався спортом: займався дзюдо, шахами та футболом, з часом став активним вболівальником «Динамо».

У 2014-2016 роках здобував освіту у Ніжинському ліцеї Ніжинської міськради при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя.

Після ліцею вступив до Київського національного університету технологій та дизайну, але згодом виїхав за кордон. Через деякий час повернувся в Україну і з 2018 року долучився до лав захисників України.

На початку 2022 року Максим поїхав у відрядження до Ніжина, щоб набирати рекрутів на військову службу, тому повномасштабне вторгнення окупантів застало його в рідному місті, де з підрозділом ССО він і вів активні протидиверсійні дії на Чернігівщині. Але як тільки з’явилася можливість, він одразу поїхав до побратимів на передову.

У вересні 2022 року під час контрнаступу на Харківщині брав участь у звільненні населених пунктів: Кам'янка, Студенок, Середнє, Ольгівка, Греківка. З грудня 2022 року до середини літа 2023-го разом з бригадою виконували бойові завдання в районі Серебрянського лісу.

З 2018 року Максим Рибецький долучився до лав захисників України фото: FC Dynamo Kyiv, Facebook

Як повідомили у Чернігівському обласному ТЦК та СП, за час служби був нагороджений медалями:

«За військову службу в Україні»

«За особливу службу» III ступеня

почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Золотий Хрест»

відзнакою «Хрест пошани»

відзнакою командира ОТУ «Лиман»

Солдат Максим Рибецький фото: Чернігівський обласний ТЦК та СП

У квітні 2023-го його призначили на посаду командира мінометного взводу роти вогневої підтримки. Третього червня Максим отримав осколкове поранення. Та вже через три дні просив повернути на вогневі позиції, бо не міг бездіяти. У червні 2023 року бригаду в оперативному порядку перекинули на Куп'янський напрямок.

«Максим мужньо боронив нашу свободу від російського загарбника з 2018 року. Був командиром взводу і завжди стояв горою за своїх побратимів. Риба з самого дитинства був частиною нашої «біло-синьої» родини. Ми приносимо співчуття родичам та близьким», – написали у ФК «Динамо» (Київ).

Після початку повномасштабної війни Максим Рибецький був у складі одного з підрозділів військової частини А0281 фото: FC Dynamo Kyiv, Facebook

Захисник поліг 14 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Попрощалися з Максимом Рибецьким у Ніжині в Соборі Всіх Святих, поховали на Мигалівському кладовищі.

«Війна відібрала в України Героя, а в рідних – найкращу у світі людину. Відлетіла світла душа у засвіти, а цифра 24 буде назавжди закарбована на гранітному камені. І тепер не він буде дарувати мені квіти, а я обдаровуватиму його все своє життя»! – написала дружина загиблого Яна.

У Максима залишилися батьки, брат і дружина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.