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Володимир Фесенко Політолог

І тут Трампа понесло

glavcom.ua
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Ілон Маск і Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

Що ж буде після 20 січня 2025 року?

Трампа несе. У Ілона Маска зірвало дах. Всі в шоці. Про Путіна майже забули. Про Сі Цзіньпіна навіть не згадують.

А що ж тоді буде після 20 січня?

Декілька днів тому у «Вашингтон Пост» написали, що найближчі три тижні будуть визначальними для України. Вони помилилися. Проблеми починаються не у нас. У нас вони почалися майже три роки тому – 24 лютого 2022 року. Найближчі три тижні, а скоріше найближчі три місяці або найближчі три роки (умовно, звісно) можуть стати визначальними не для нас, а для США, для Західної цивілізації, можливо для всього світу. Безумовно нас це те ж торкнеться. І нам вже зараз треба думати, як вистояти і вижити не тільки в боротьбі проти російської навали, а й у хаотичному геополітичному вихорі, який може запустити друге президентство Трампа.

Дай бог, щоб Трамп і Маск стали лише отруйно яскравими мильними бульбашками, які швидко луснуть, або щоб вони зіткнулися в гострому конфлікті між собою, або ще краще з путінською Росією. Набагато небезпечніше, якщо всі їх заяви це лише перші риторичні поштовхи майбутнього геополітичного землетрусу.

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Теги: Сі Цзіньпін путін США Дональд Трамп Ілон Маск Україна

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