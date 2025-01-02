Нічна атака РФ: Повітряні сили ЗСУ відзвітували про збиті цілі

Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття 47 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів

У ніч на 2 січня російські війська атакували Україну 72-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Станом на 8.30 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях», – вказано у дописі.

Через активну протидію Сил оборони 24 російські безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків). Ще один БПЛА залишається у повітрі, наголосили у Повітряних силах.

ППО збила майже пів сотні дронів інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Нагадаємо, 1 січня росіяни атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків БпЛА на будинок у Печерському районі загинув науковець Ігор Зима зі своєю дружиною. Також у Києві внаслідок російської дронової атаки 1 січня пошкоджена будівля Національної спілки письменників України.

Як повідомлялося, в ніч проти 1 січня російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, ворог запускав ударні БпЛА типу «Шахед». Так, уночі окупанти запустили 111 дронів на Україну. Атакував противник із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Крим.

Унаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку України у Печерському районі.