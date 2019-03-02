Одеські волонтери рятують лисицю, яку збила машина на Черемушках



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При обстежені у тварини переломи та інші травми

Городяни виявили дику лисицю в районі Черемушек в Одесі, пізніше її збила машина. Про це повідомила зооволонтер Марія Сабурова.

Ветеринари з'ясували, у тварини перелом таза, шийки стегна, безліч саден, вирвані деякі кігті і відсутній шматочок хвоста. Швидше за все, лисиця постраждала від удару автомобіля. Крім того, хижачці зробили всі необхідні вакцини.

Як зазначила М.Самбурова, лисиці живуть в нашому місті - в посадках, на полях і схилах: «Це не означає, що кожну лисицю потрібно ловити і рятувати ... Не потрібно їх годувати і привчати до людей. Коли лисиці ще підлітки, вони дуже цікаві і не так бояться людини. Люди починають їх годувати і вчать не боятися людей і далі. Це все призводить до того, що дорослі лисиці потім виходять ближче до людей в пошуках їжі, - в результаті вони вибігають на дороги і часто потрапляють під колеса».

Як зазначила волонтер, одесити постараються відновити здоров'я постраждалої лисиці і випустити її в безпечне місце. Вона також повідомила, що звірові дали ім'я Зірочка через невеликого шраму на лобі. Їй належить перенести операцію по вправляння кісток і довгий період реабілітації.

Джерело: Трасса Е-95