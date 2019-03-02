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    Одеські волонтери рятують лисицю, яку збила машина на Черемушках

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    Одеські волонтери рятують лисицю, яку збила машина на Черемушках

    При обстежені у тварини переломи та інші травми

    Городяни виявили дику лисицю в районі Черемушек в Одесі, пізніше її збила машина. Про це повідомила зооволонтер Марія Сабурова.

    Ветеринари з'ясували, у тварини перелом таза, шийки стегна, безліч саден, вирвані деякі кігті і відсутній шматочок хвоста. Швидше за все, лисиця постраждала від удару автомобіля. Крім того, хижачці зробили всі необхідні вакцини.

    Як зазначила М.Самбурова, лисиці живуть в нашому місті - в посадках, на полях і схилах: «Це не означає, що кожну лисицю потрібно ловити і рятувати ... Не потрібно їх годувати і привчати до людей. Коли лисиці ще підлітки, вони дуже цікаві і не так бояться людини. Люди починають їх годувати і вчать не боятися людей і далі. Це все призводить до того, що дорослі лисиці потім виходять ближче до людей в пошуках їжі, - в результаті вони вибігають на дороги і часто потрапляють під колеса».

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    Одеські волонтери рятують лисицю, яку збила машина на Черемушках
    Одеські волонтери рятують лисицю, яку збила машина на Черемушках
    Одеські волонтери рятують лисицю, яку збила машина на Черемушках
    Одеські волонтери рятують лисицю, яку збила машина на Черемушках

    Як зазначила волонтер, одесити постараються відновити здоров'я постраждалої лисиці і випустити її в безпечне місце. Вона також повідомила, що звірові дали ім'я Зірочка через невеликого шраму на лобі. Їй належить перенести операцію по вправляння кісток і довгий період реабілітації.

    Джерело: Трасса Е-95

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