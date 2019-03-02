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    Керівництво Одеського слідчого ізолятора затримано за систематичне хабарництво

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    Керівництво Одеського слідчого ізолятора затримано за систематичне хабарництво

    Підозрювані утримували ув'язнених у карцері і вимагали гроші

    Співробітники Служби безпеки викрили на систематичних хабарах керівництво Одеського слідчого ізолятора. Про це інформує прес-служба УСБУ в Одеській області, повідомляє «Главком».

    «Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники систематично вимагали від засуджених та їх родичів неправомірну вигоду за «пом’якшення» умов відбування покарання. Співробітники СБ України з’ясували, що посадовці для тиску на ув’язнених штучно утримували їх у карцері або переводили у камери, де їм погрожували фізичною розправою так звані «смотрящі», які працювали на адміністрацію закладу», - йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що під час досудового слідства правоохоронці задокументували факт утримання в карцері одного із підозрюваних, з якого зловмисники вимагали дві тисячі доларів США. Його родичі мали перерахувати цю суму на банківську картку. Попередня перевірка встановила, що тільки за 2018 рік на цю картку було перераховано понад 2,3 мільйона гривень.

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    Керівництво Одеського слідчого ізолятора затримано за систематичне хабарництво
    Керівництво Одеського слідчого ізолятора затримано за систематичне хабарництво
    Керівництво Одеського слідчого ізолятора затримано за систематичне хабарництво
    Керівництво Одеського слідчого ізолятора затримано за систематичне хабарництво

    У ході проведення санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили банківські картки, мобільні телефони, тисячу доларів та шістдесят тисяч гривень і документацію, яка підтверджує протиправні дії працівників пенітенціарної системи.

    Двох зловмисників затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Триває досудове слідство, яке здійснює територіальне управління ДБР, розташоване в м. Миколаїв. Операція проводилась під процесуальним керівництвом військової прокуратури Одеського гарнізону.

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