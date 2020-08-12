Майже 10 тис. тонн селітри у порту «Южний» можуть загрожувати тисячам людей, - ЗМІ



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Саме так, за інформацією ЗМІ, зберігається селітра в порту «Південний» Фото Dsnews

«Навіть не хочеться уявляти, що сталося, якщо здетонувало б 10 тис т в порту «Південний»

Близько 10 тис. тонн селітри, що зберігаються у порту «Южний», можуть загрожувати тисячам людей. Про це повідомляє видання Капітал з посиланням на коментар анонімного співробітника порту.

Джерело видання нагадує, що порт знаходиться в 20 км від Одеси. Також поруч розташована залізниця, де відвантажують карбамід, і Одеський припортовий завод, куди привозять аміак.

«Все це підвищує ризик вибухонебезпечності об'єкта. Звичайно, візит (до порту) президента був набагато раніше, ніж сумні події в Лівані, де частина Бейруту фактично була стерта з лиця землі після вибуху 2,7 тис т селітри. Навіть не хочеться уявляти, що сталося, якщо здетонувало б 10 тис т в порту «Южний». Були б десятки тисяч жертв. І керівництво порту, яке знало про те, що вибухонебезпечний об'єкт зберігається без належних норм безпеки, свідомо піддавало ризику життя глави держави», — зазначив співробітник порту.

Як відомо, 4 серпня на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.

Сейсмологи зазначають, що вибух у Бейруті еквівалентний силі землетрусу магнітудою 4,5.

Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.

За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць.