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    Майже 10 тис. тонн селітри у порту «Южний» можуть загрожувати тисячам людей, - ЗМІ

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    Саме так, за інформацією ЗМІ, зберігається селітра в порту&nbsp;&laquo;Південний&raquo; - Майже 10 тис. тонн селітри у порту «Южний» можуть загрожувати тисячам людей, - ЗМІ
    Саме так, за інформацією ЗМІ, зберігається селітра в порту «Південний»
    Фото Dsnews

    «Навіть не хочеться уявляти, що сталося, якщо здетонувало б 10 тис т в порту «Південний»

    Близько 10 тис. тонн селітри, що зберігаються у порту «Южний», можуть загрожувати тисячам людей. Про це повідомляє видання Капітал з посиланням на коментар анонімного співробітника порту.

    Джерело видання нагадує, що порт знаходиться в 20 км від Одеси. Також поруч розташована залізниця, де відвантажують карбамід, і Одеський припортовий завод, куди привозять аміак.

    «Все це підвищує ризик вибухонебезпечності об'єкта. Звичайно, візит (до порту) президента був набагато раніше, ніж сумні події в Лівані, де частина Бейруту фактично була стерта з лиця землі після вибуху 2,7 тис т селітри. Навіть не хочеться уявляти, що сталося, якщо здетонувало б 10 тис т в порту «Южний». Були б десятки тисяч жертв. І керівництво порту, яке знало про те, що вибухонебезпечний об'єкт зберігається без належних норм безпеки, свідомо піддавало ризику життя глави держави», — зазначив співробітник порту.

    Як відомо, 4 серпня на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.

    Сейсмологи зазначають, що вибух у Бейруті еквівалентний силі землетрусу магнітудою 4,5.

    Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.

    За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

    Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць. 

    Читайте також: У порту «Південний» зберігається потрійний запас селітри, яка майже знищила Бейрут, – ЗМІ
    ЗМІ Одещина залізниця порт
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