У порту «Південний» зберігається потрійний запас селітри, яка майже знищила Бейрут, – ЗМІ



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Селітра зберігається під відкритим небом без підтримки відповідного температурного режиму Фото Dsnews

«Склади селітри в порту Південний зберігаються з порушеннями всіх норм» – розслідування

Зберігання аміачної селітри у найбільшому порту України не відповідає світовим стандартам, вона підпадає під вплив температурних режимів.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів dsnews, в порту Південний зберігається величезна кількість аміачної селітри – 10 тис.тонн. Це втричі більше, ніж на складі в Бейруті. І способи зберігання цієї селітри, як показали журналісти, порушують всі належні норми, і постійно піддаються температурним впливам.

Крім того, поруч з цим складом вивантажують інші вибухонебезпечні речовини. Це може призвести до страшної катастрофи, що істотно перевищує за масштабами те, що трапилося в Лівані.

Після того, як вчора, 6 серпня, журналісти забили на сполох у зв’язку з величезною партією селітри, яка лежить прямо на причалах найбільшого порту в Україні – «Південного», філія Адміністрації морських портів України, якою керує Максим Широков, у себе в Facebook опублікувала спростування заявам у ЗМІ про те, що селітра в порту зберігається без порушень норм безпеки.

«Але, по суті, спростування Адміністрації тільки підсилює приводи для тривоги одеситів, адже воно: а) підтверджує той факт, що в якихось 20 кілометрах від Одеси під сонцем дійсно лежить величезна партія вибухонебезпечної речовини; б) що лежить вона на причалах 1-2, тобто в безпосередній близькості до Одеського припортового заводу; в) селітра в «Південному» упакована в ті ж біг-беги, в яких вона була в Бейруті», – пишуть журналісти.

При цьому є проблема і з протипожежною безпекою. Нещодавно в порт прийшов «новий» протипожежний буксир «Витязь», від компанії афілійованої з колишнім керівником ОПЗ Сергієм Назаренко. За документами, завдання буксира-обслуговування газовозів і забезпечення протипожежної безпеки. Таку роботу можуть виконувати тільки судна з потужністю від 3 800 кінських сил, у «Витязя» їх 2 500. Буксир не оснащений протипожежною технікою, екіпаж не навчений спеціальним заходам поведінки в екстрених ситуаціях. А це означає, що в порту ніяк не переймаються пожежною безпекою.

Нові фотографії журналістів зафіксували ще більше порушень правил зберігання аміачної селітри. Згідно з наказом Міністерства юстиції від 2009 року «Про затвердження правил охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри»: «7.1.1. Склади (складські комплекси) для зберігання аміачної селітри повинні бути побудовані за типовими проектами.... Не допускається зберігання аміачної селітри насипом у тимчасових непристосованих складах, або на відкритих майданчиках».

Судячи з опублікованих в пресі фото і відео, селітра зберігається під відкритим небом без підтримки відповідного температурного режиму. Це піддає її постійним коливанням температури, впливу як сонця, так і дощу, вона не укрита під навісами. А тому, запевнення АМПУ про безпеку зберігання селітри на цих складах – не правда. І крім неналежних умов зберігання неподалік з цією селітрою розвантажують інші небезпечні речовини, як карбамід.

У сукупності наведені журналістами факти призводять до невтішних висновків, що крім порушення порядку зберігання аміачної селітри, в порту відсутні засоби для гасіння подібних загорянь і техніка потрібної потужності. «А публічна позиція АМПУ говорить про те, що вони намагаються заговорити проблему. Хоча, після недавніх подій в Лівані, всі розуміють, що в разі непередбаченої або трагічної ситуації це може привести до катастрофи. Яка, судячи з кількості накопиченої селітри, може принести втричі більше руйнувань, ніж в Бейруті», – пише ЗМІ.

Відомо, що серед 153 загиблих, чиї особистості офіційно вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту. Ще 17 осіб поки не впізнані.

До слова, у ліванській столиці Бейруті через вибух, який стався там 4 серпня, відбулися протести з вимогою відставки уряду.

Нагадаємо, у Лівані затримала 16 осіб у справі про вибух у порту Бейрута.

Як писав вже «Главком», наразі три десятки українців у Бейруті просять про допомогу.

Раніше повідомлялося, що від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України.

Також відомо, що аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. А власником цього судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська.

Як відомо, президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок. Він заявив з посиланням на дані військових, що це результат атаки і вибуху бомби.

За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць.

Між іншим, Євросоюз вже пообіцяв допомогти Лівану.

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