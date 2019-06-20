На Одещині чиновник вимагав п’ять тисяч доларів хабаря



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Посадовець вимагав гроші від підприємця за непритягнення його до адміністративної відповідальності за порушення трудового законодавства

Головного державного інспектора Управління з питань праці Головного управління Держпраці в Одеській області затримали на вимаганні неправомірної вигоди в сумі п’ять тисяч доларів.

Про це 20 червня повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

«За попередньою інформацією, посадовець вимагав гроші від підприємця за непритягнення його до адміністративної відповідальності за порушення трудового законодавства у діяльності закладів громадського харчування у місті Одесі», - заявили в ДБР.

Зазначається, що посадовця затримали під час отримання неправомірної вигоди на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчими ДБР вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ст. 368 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб).

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання в вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі старших змін регіональної митниці та прикордонного наряду на одному з пунктів пропуску в Одеській області.