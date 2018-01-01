Мінінфраструктури працює над проектом євроколії Одеса-Київ-Львів

Мінінфраструктури приступило до розробки технічної документації швидкісної євроколії

Міністерство інфраструктури працює над проектом євроколії Одеса-Київ-Львів, яка стане першою швидкісною залізницею в Україні. Про це в інтерв’ю Громадському розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян. Мінінфраструктури приступило до розробки технічної документації цього проекту. «Україна не може розвиватися, коли середня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мінінфраструктури працює над проектом першої швидкісної євроколії в Україні

Мінінфраструктури приступило до розробки технічної документації швидкісної євроколії

Міністерство інфраструктури працює над проектом євроколії Одеса-Київ-Львів, яка стане першою швидкісною залізницею в Україні.

Про це в інтерв’ю Громадському розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Мінінфраструктури приступило до розробки технічної документації цього проекту.

«Україна не може розвиватися, коли середня швидкість потягів — 60-80 км/год. Зараз ми робимо акцент на тому, щоб побудувати євроколію Одеса-Київ-Львів. Це буде перший варіант швидкісної залізниці в Україні зі швидкістю 250 км/год», — сказав міністр.

За його словами, відстань між населеними пунктами повинна долатися за 2-2,5 години. Омелян назвав ці цифри реальними і такими, які потрібні державі, «аби населення було мобільним».

При високій швидкості української залізниці цей вид транспорту зможе скласти конкуренцію автобусним перевезенням та авіасполученню.

Раніше повідомлялося, що міністерство інфраструктури України має намір залучити інвестора для будівництва нової швидкісної залізниці, яка з’єднає Київ і Одесу колією європейського стандарту - 1435 мм.