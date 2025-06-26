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На 84-му році життя помер колишній мер Одеси Руслан Боделан

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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На 84-му році життя помер колишній мер Одеси Руслан Боделан
Боделан обіймав посаду міського голови Одеси у 1998–2005 роках
фото: Facebook/Руслан Боделан

Боделан очолював Одесу до Помаранчевої революції, після чого виїхав до Росії

Сьогодні, 26 червня, пішов з життя колишній міський голова Одеси Руслан Боделан. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає «Главком».

«Його життя було тісно пов’язане з історією Одеси – він обіймав відповідальні посади, був причетний до розвитку міста та регіону, залишив по собі помітний слід в адміністративному управлінні», – зазначив Кіпер. Причина смерті наразі невідома.

Руслан Боделан народився 4 квітня 1942 року в селі Березівка Балтського повіту (нині – Одеська область). Освіту здобув у державному педагогічному інституті м. Петропавловськ (Казахська РСР) та у Вищій партійній школі при ЦК КПУ. Починав кар'єру як вчитель фізкультури, з 1960-х активно працював у комсомолі та компартії.

У радянські часи обіймав посади першого секретаря Одеського обкому КПУ (1990–1991), голови Одеської облради (1990–1998), був членом ЦК КПРС і ЦК КПУ. У 1992–1998 роках – народний депутат України I та II скликань. Із 1995 до 1998 року – голова Одеської ОДА.

Руслан Боделан очолював Одесу з 1998 по 2005 рік, раніше був головою облради та ОДА
Руслан Боделан очолював Одесу з 1998 по 2005 рік, раніше був головою облради та ОДА
фото: Telegram/Олег Кіпер/Одеська ОДА (ОВА)

Руслан Боделан обіймав посаду міського голови Одеси з 1998 по 2005 рік. Після перемоги Віктора Ющенка на президентських виборах залишив Україну. Тоді щодо нього було порушено кримінальну справу за фактом перевищення повноважень.

У жовтні 2001 року міська рада Одеси за пропозицією Боделана ухвалила рішення про запровадження трьох мов – української, російської та іноземних – у сфері офіційного спілкування, що викликало хвилю протестів з боку громадських і політичних організацій.

Політик займав ключові посади в Одесі, був нардепом декількох скликань
Політик займав ключові посади в Одесі, був нардепом декількох скликань
фото: Facebook/Руслан Боделан

Раніше «Главком» повідомляв, що у 2005 році Боделан переїхав до Росії та проживав у Санкт-Петербурзі. Там він працював заступником керівника місцевого морського торговельного порту. У січні 2006 року, за офіційними даними Російської Федерації, Боделан отримав російське громадянство.

Вже у квітні 2010 року політик повернувся до Одеси. Тоді повідомлялось, що він залишив роботу у порту та остаточно повернувся до України. Також «Главком» інформував, що у 2010 році всі кримінальні справи проти Руслана Боделана були закриті.

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Теги: Одеса пам'ять політика мер

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