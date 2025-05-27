Багатодітний воїн помер через раптову хворобу серця. Згадаймо Миколу Криштопця

З 6 лютого 2025 року Микола Криштопець служив водієм-електриком у взводі радіопередач

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Миколу Криштопця.

24 травня 2025 року від раптової хвороби серця помер захисник України Микола Криштопець. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Костопільську міську раду.

Микола народився 10 травня 1973 року у Костополі. Навчався у школі №1, після закінчення якої здобув фах електрика в училищі. Понад 25 років працював у Костопільському РЕМ ПАТ «Рівнеобленерго». Колеги згадують його як доброзичливого, відповідального і надійного. Разом із дружиною Микола виховав трьох дітей.

З 6 лютого 2025 року служив водієм-електриком у взводі радіопередач фото: Костопільська міська рада/Facebook

«Він був найкращим… Кращих не буває. Відповідальний, веселий. Завжди з усмішкою, завжди готовий допомогти. Як тато – добрий, чуйний, турботливий. Таким його пам’ятають і таким він залишиться для нас назавжди», – розповіла Наталя Криштопець, дружина військового.

Микола звернувся до центру рекрутингу та добровільно подав заяву на вступ до Збройних сил України.

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Жителі Костопільської громади провели в останню земну дорогу військового Миколу Криштопця 26 травня фото: Косторільська міська рада

З 6 лютого 2025 року служив водієм-електриком у взводі радіопередач. 24 травня 2025 року захисник пішов із життя.через раптову хворобу серця. Поховали воїна на кладовищі «Нове» в Костополі.

У Миколи Криштопця залишилися дружина та троє дітей.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.