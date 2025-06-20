Одеса: багатоповерхівка вигоріла вщент після влучання «шахеда» (оновлено)

Від російського удару по будинку постраждали девʼятеро людей

Росія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовано понад 10 влучань, виникли масштабні пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Одна з багатоповерхівок вигоріла вщент після влучання «шахеда». Відео з’явилось в соцмережах.

Зазначається, що полум’ям повністю було охоплено чотириповерховий житловий будинок. Рятувальники врятували три особи, ще шість евакуювали. Під час ліквідації пожежі та порятунку людей на рятувальників обвалилися конструкції – постраждали троє вогнеборців, зараз вони у лікарні в стабільному стані.

Крім того, постраждав 23-поверховий житловий будинок – вогонь охопив 18, 19 і 20 поверхи. Евакуйовано 600 осіб. Із заблокованої квартири врятовано трьох осіб, серед них двоє дітей. Пожежі також охопили ще п'ять житлових будинків і три автомобілі.

Також унаслідок влучання ударного безпілотника спалахнула масштабна пожежа, що буквально знищила житлову чотириповерхівку. Обвалилися перекриття й стіни, зруйновано два поверхи. Від удару постраждали дев'ятеро людей.

Пошкоджені будинки після російської атаки фото: Думська

На місці частково зруйнованого будинку ДСНС розгорнула «Пункт незламності». За інформацією мешканців, у будівлі може перебувати ще одна особа — тривають пошуково-рятувальні роботи. Загалом постраждали 14 осіб, з них три рятувальники.

Нагадаємо, триває 1213-й день повномасштабної війни.

Увечері 19 червня російські терористи атакували Суми ударними безпілотниками.