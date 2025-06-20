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Одеса: багатоповерхівка вигоріла вщент після влучання «шахеда» (оновлено)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Одеса: багатоповерхівка вигоріла вщент після влучання «шахеда» (оновлено)
Унаслідок російського удару зруйновано два поверхи
фото: Думська

Від російського удару по будинку постраждали девʼятеро людей

Росія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовано понад 10 влучань, виникли масштабні пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Одна з багатоповерхівок вигоріла вщент після влучання «шахеда». Відео з’явилось в соцмережах.

Зазначається, що полум’ям повністю було охоплено чотириповерховий житловий будинок. Рятувальники врятували три особи, ще шість евакуювали. Під час ліквідації пожежі та порятунку людей на рятувальників обвалилися конструкції – постраждали троє вогнеборців, зараз вони у лікарні в стабільному стані.

Крім того, постраждав 23-поверховий житловий будинок – вогонь охопив 18, 19 і 20 поверхи. Евакуйовано 600 осіб. Із заблокованої квартири врятовано трьох осіб, серед них двоє дітей. Пожежі також охопили ще п'ять житлових будинків і три автомобілі.

Одеса: багатоповерхівка вигоріла вщент після влучання «шахеда» (оновлено) фото 1
Одеса: багатоповерхівка вигоріла вщент після влучання «шахеда» (оновлено) фото 2
Одеса: багатоповерхівка вигоріла вщент після влучання «шахеда» (оновлено) фото 3
Одеса: багатоповерхівка вигоріла вщент після влучання «шахеда» (оновлено) фото 4

Також унаслідок влучання ударного безпілотника спалахнула масштабна пожежа, що буквально знищила житлову чотириповерхівку. Обвалилися перекриття й стіни, зруйновано два поверхи. Від удару постраждали дев'ятеро людей.

Одеса: багатоповерхівка вигоріла вщент після влучання «шахеда» (оновлено) фото 5
Одеса: багатоповерхівка вигоріла вщент після влучання «шахеда» (оновлено) фото 6
Пошкоджені будинки після російської атаки
Пошкоджені будинки після російської атаки
фото: Думська

На місці частково зруйнованого будинку ДСНС розгорнула «Пункт незламності». За інформацією мешканців, у будівлі може перебувати ще одна особа — тривають пошуково-рятувальні роботи. Загалом постраждали 14 осіб, з них три рятувальники

Нагадаємо, триває 1213-й день повномасштабної війни.

Увечері 19 червня російські терористи атакували Суми ударними безпілотниками.

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Теги: дрон будинок рятувальники війна Одеса

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