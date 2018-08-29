На Одещині 11-місячний малюк втопився у каструлі



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Обставини смерті досліджує поліція

У Біляївському районі Одеської області сталася трагедія. Як повідомляє прес-служба поліції регіону, там загинув 11-місячний хлопчик.

Попередньо встановлено, що мати поралася по господарству, дитина гралася поруч. На подвір’ї стояла велика каструля наповнена водою.

Мати залишила хлопчика на декілька хвилин на самоті, а коли повернулася, виявила його тіло в каструлі з водою.

Жінка намагалася самостійно привести сина до тями, але він помер.

Правоохоронці також повідомили, що на місці трагедії працює слідчо-оперативна група, котра з’ясовує всі обставини події.

Також цього дня в самій Одесі на пляжі жінка протягла за ручку немовля по піску, а потім покинула дитину та пішла геть.

Ошелешені побаченим випадкові свідки викликали поліцію. Правоохоронці намагаються встановити особу жінки та мотиви її дивного вчинку.