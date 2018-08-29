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    На Одещині 11-місячний малюк втопився у каструлі

    • Розсилка
    На Одещині 11-місячний малюк втопився у каструлі

    Обставини смерті досліджує поліція

    У Біляївському районі Одеської області сталася трагедія. Як повідомляє прес-служба поліції регіону, там загинув 11-місячний хлопчик.

    Попередньо встановлено, що мати поралася по господарству, дитина гралася поруч. На подвір’ї стояла велика каструля наповнена водою.

    Мати залишила хлопчика на декілька хвилин на самоті, а коли повернулася, виявила його тіло в каструлі з водою.

    Жінка намагалася самостійно привести сина до тями, але він помер.

    Правоохоронці також повідомили, що на місці трагедії працює слідчо-оперативна група, котра з’ясовує всі обставини події. 

    Також цього дня в самій Одесі на пляжі жінка протягла за ручку немовля по піску, а потім покинула дитину та пішла геть.

    Ошелешені побаченим випадкові свідки викликали поліцію. Правоохоронці намагаються встановити особу жінки та мотиви її дивного вчинку. 

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