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    На Одещині конфлікт між чоловіками закінчився вбивством

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    На Одещині конфлікт між чоловіками закінчився вбивством

    Чоловік наніс потерпілому смертельні ножові поранення

    У Білгород-Дністровському під час конфлікту 36-річний чоловік наніс потерпілому смертельні ножові поранення.

    Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

    З’ясувалося, що інцидент між чоловіками, які були у стані алкогольного сп’яніння, виник раптово. Від отриманих ушкоджень постраждалий помер на місці.

    Правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його за місцем мешкання.

    За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Наразі з підозрюваним проводяться невідкладні слідчі дії.

    Раніше повідомлялося, що у Київській області чоловік завдав знайомому 24 ножові поранення через неприязнь. Зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці.

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