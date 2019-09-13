На Одещині конфлікт між чоловіками закінчився вбивством
Чоловік наніс потерпілому смертельні ножові пораненняУ Білгород-Дністровському під час конфлікту 36-річний чоловік наніс потерпілому смертельні ножові поранення.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.
З’ясувалося, що інцидент між чоловіками, які були у стані алкогольного сп’яніння, виник раптово. Від отриманих ушкоджень постраждалий помер на місці.
Правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його за місцем мешкання.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Наразі з підозрюваним проводяться невідкладні слідчі дії.
Раніше повідомлялося, що у Київській області чоловік завдав знайомому 24 ножові поранення через неприязнь. Зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці.