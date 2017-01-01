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    На Одещині мер райцентру «накрив» казино, в якому програвся його друг

    Кафе розташоване неподалік від міського ринку, причому за парканом відділення поліції
    Міський голова Рені Ігор Плехов виявив працює в місті кафе з ігровими автоматами і ініціював його закриття. Про це повідомляє місцевий новинний канал News Reni. Ігор Плехов розповів кореспондентам, що до нього звернувся знайомий, який програв у закладі 2 тисячі гривень - він і попросив закрити гральний заклад, щоб у таких як він не було спокуси.
    • Сьогодні, 17:15
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    Кафе розташоване неподалік від міського ринку, причому за парканом відділення поліції

    Міський голова Рені Ігор Плехов виявив працює в місті кафе з ігровими автоматами і ініціював його закриття. Про це повідомляє місцевий новинний канал News Reni.

    Ігор Плехов розповів кореспондентам, що до нього звернувся знайомий, який програв у закладі 2 тисячі гривень - він і попросив закрити гральний заклад, щоб у таких як він не було спокуси.

    Мер викликав місцевий підрозділ поліції. Після візиту правоохоронців кафе не працювало деякий час, а потім знову відкрилося.

    Ігор Плехов намір домогтися повного припинення роботи казино в Рені.

    Відзначимо, кафе розташоване неподалік від міського ринку, причому за парканом відділення поліції.

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