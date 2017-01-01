На Одещині мер райцентру «накрив» казино, в якому програвся його друг

Кафе розташоване неподалік від міського ринку, причому за парканом відділення поліції

Міський голова Рені Ігор Плехов виявив працює в місті кафе з ігровими автоматами і ініціював його закриття. Про це повідомляє місцевий новинний канал News Reni. Ігор Плехов розповів кореспондентам, що до нього звернувся знайомий, який програв у закладі 2 тисячі гривень - він і попросив закрити гральний заклад, щоб у таких як він не було спокуси.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кафе розташоване неподалік від міського ринку, причому за парканом відділення поліції

Міський голова Рені Ігор Плехов виявив працює в місті кафе з ігровими автоматами і ініціював його закриття. Про це повідомляє місцевий новинний канал News Reni.

Ігор Плехов розповів кореспондентам, що до нього звернувся знайомий, який програв у закладі 2 тисячі гривень - він і попросив закрити гральний заклад, щоб у таких як він не було спокуси.

Мер викликав місцевий підрозділ поліції. Після візиту правоохоронців кафе не працювало деякий час, а потім знову відкрилося.

Ігор Плехов намір домогтися повного припинення роботи казино в Рені.

Відзначимо, кафе розташоване неподалік від міського ринку, причому за парканом відділення поліції.