На Одещині під час відпочинку загинув 6-річний хлопчик. Родина приїхала з сусідньої держави



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Кілійські поліцейські розслідують обставини загибелі шестирічного хлопчика на базі відпочинку

Розпочато кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: 115 (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») та 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).

Про це інформують у пресслужбі ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Трагічна подія сталася в Кілійському районі, де хлопчик з сім’єю, що приїхали з сусідньої держави, винаймали будиночок на базі відпочинку.

Хлопчик грався біля будиночку. Коли батьки в черговий раз вийшли наглянути за сином, побачили його непритомного. Рідні відразу ж викликали «швидку», однак спроби медиків врятувати життя малюка виявилися марними – по дорозі в лікарню він помер.

Зараз тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу. Попередня причина його смерті - ураження електрострумом від мережі електроживлення бази, яку прокладено в металевих трубах.

Слідство триває.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про результати досліджень води у Чорному морі.