Міністр оборони Польщі: Росія озброюється за гроші Західної Європи



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Міністр оборони Польщі: За гроші партнерів із заходу Європи Росія озброюється

У контексті Nord Stream 2 Маріуш Блащак сказав, що Росія озброюється за гроші, які отримує від продажу газу Захдній Європі

Співробітництво з союзниками і партнерами НАТО, а також військова співпраця Польщі та США, у тому числі і пропозиція розгортання постійних баз США у Польщі, - це теми, які під час двосторонніх перемовин порушив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак на Мюнхенській конференції з безпеки.

«Ми говорили на тему зміцнення відносин між нашими державами, зокрема військом польським і нашими партнерами», - сказав Блащак у суботу.

Він нагадав, що польські солдати служать у багатонаціональному батальйоні НАТО під командуванням Канади, що розгорнутий у рамках посилення східного флангу в Латвії.

Польський міністр зустрівся також з групою американських сенаторів з комітету озброєнь та його головою республіканцем Джимом Інгофом. Маріуш Блащак підкреслив, що саме з ініціативи Інгофа Пентагон має представити Конгресу оцінку доцільності проекту розгортання американських баз у Польщі.

«Є велике розуміння, особливо з боку Конгресу США», - сказав Блащак. Він зазначив, що обговорює цей проект як із сенаторами, так і членами Палати представників, конгресменами Республіканської та Демократичної партій. «Я пояснив, чому нам важливе зміцнення двосторонніх відносин, чому це важливо для Польщі та усього східного флангу НАТО. Я нагадав про період президентства Рональда Рейгана, я казав про важливість підходу президента Рейгана до питань, пов’язаних із безпекою Європи і що та політика була успішною, імперія зла розпалася. Я зазначив, що така політика адміністрації президента Трампа буде гарантією безпеки для Польщі та цілої Європи», - додав Блащак.

«Усі ми дуже добре знаємо, звідки йде ця загроза», - додав Блащак. Він згадав про слова президента Лєха Качинського у 2008 році у Грузії. «Президент тоді сказав: «Спочатку Грузія, потім Україна, потім країни Балтії, а пізніше – Польща». І в 2014 році Росія напала на Україну», - сказав Блащак.

Міністр додав, що польська відповідь на ту загрозу – це саміт НАТО у 2016 році, а також «польські зусилля щодо збільшення американської присутності у Польщі». Він повторив, що це «правильна дорога до гарантії безпеки на цілому східному фланзі НАТО».

Маріуш Блащак підкреслив, що він порушив теж питання газопроводу Nord Stream 2.

«Ми усі погоджуємося, що це справжня загроза для безпеки Польщі, України, але (теж) цілої Європи. Під час зустрічі із сенаторами (США) я звернув увагу, що гроші, які Росія отримує від продажу газу, роблячи Європу залежною, вона витрачає, у першу чергу, на озброєння. Це парадоксальна ситуація, коли за гроші партнерів із заходу Європи Росія озброюється, а ми мусимо шукати відповідь на російське озброювання і робити більш тісною співпрацю у рамках НАТО», - наголосив міністр національної оборони Польщі.

Раніше під час Мюнхенської безпекової конференції глава МЗС Яцек Чапутович заявив, що Польща відчуває загрозу від Росії, відтак інтенсивно інвестує у свою безпеку.

Джерело: Польське радіо