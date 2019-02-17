Подвійне вбивство у Житомирі: у будинку знайшли мертвими матір із дочкою



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Правоохоронці розшукують молодика, ймовірно, причетного до вбивства

У Житомирі скоєно подвійне вбивство, правоохоронці розшукують підозрюваного. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Згідно з повідомленням, до правоохоронців надійшла інформація про конфлікт у приватному домоволодінні обласного центру.

Прибулі за вказаною адресою поліцейські виявили у будинку тіла двох жінок із слідами насильницької смерті.

Попередньо встановлено, що у будинку проживали 41-річна жінка зі своєю 21-річною дочкою. У них виник конфлікт із невідомим чоловіком.

Триває встановлення всіх обставин події. Попередня правова кваліфікація – ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.

Наразі правоохоронці розшукують 26-річного молодика - Василя Григоровича Подорожнього, жителя м. Житомира, знайомого вбитої дівчини.

Поліцейські припускають, що він може бути причетний до вбивства.

Його прикмети: зріст близько 180 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве. На підборідді має родиму пляму. Був одягнений у темний одяг, при собі може мати рюкзак темно-сірого кольору.