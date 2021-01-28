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    На Одещині розгорнули пункти обігріву та харчування

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    В Одеській області розгорнули пункти обігріву та харчування&nbsp; - На Одещині розгорнули пункти обігріву та харчування
    В Одеській області розгорнули пункти обігріву та харчування 
    Фото з відкритих джерел

    Стаціонарні пункти відкриті у Василівці та Татарбунарах

    В Одеській області працюють два стаціонарних пункти обігріву і один пересувний.

    Як повідомили Odessa.online у пресслужбі ДСНС в Одеській області, стаціонарні пункти розташовуються у селі Василівка Біляївського району (в амбулаторії) і у Татарбунарах (у готелі на вулиці Центральній, 38).

    Пересувний – у селі Монаші Білгород-Дністровського району.

    Крім того, на 306-му кілометрі автодороги Одеса – Київ (Любашівський район) працює пункт харчування.

    Нагадаємо, в Одесі через сильні снігопади та пориви вітру постраждали 58 осіб. Зокрема, госпіталізували 7 осіб. Також 123 населених пункти Одеської області і чотири мікрорайони Одеси залишаються без світла через негоду.

    В Одесі впало майже 500 дерев і стовбурових гілок, а також три опори зовнішнього освітлення. Проїхати деякими вулицями неможливо.

    У зв'язку зі снігопадом із 6:30 28 січня Київ обмежив в'їзд вантажівок.

    Наразі Україну засипає снігом. Зараз діє активний сніговий циклон, який призвів до надзвичайних ситуацій у південній частині території країни. 

    В Україні 29 січня очікується сніг, ожеледиця, поривчастий вітер, триватиме подальше похолодання. Сніг у п’ятницю очікується в північних, західних областях та на Вінниччині. Найближчої ночі також циклон ще впливатиме на погоду центральної частини та Півдня, йтимуть сніг та мокрий сніг.

    Теги: ДСНС Одеса Одещина вітер харчування
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