Цілодобове чищення доріг та пункти обігріву. Уряд провів екстрене засідання через сильні снігопади

Синоптики прогнозують, що сім областей країни замете снігом

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 27 січня визначила першочергові заходи через ускладнення погодних умов. Про це повідомляє пресслужба КМУ.

Зазначається, що облдержадміністраціям Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської доручено:

перевести територіальні підсистеми в режим підвищеної готовності;

організувати цілодобову роботу штабів та оперативних груп для координації дій;

забезпечити міжобласну взаємодію та регулювання транспортних потоків;

довести до населення через ЗМІ про ускладнення погодних умов та порядок дій під час негоди;

забезпечити стале функціонування систем електро-, тепло, та газопостачання населених пунктів та потенційно небезпечних об’єктів;

забезпечити розчищення доріг.

Мінінфраструктури, Укравтодор, Укртрансбезпеки, Нацполіція та ДСНС спільно з вищезгаданими облдержадміністраціями повинні:

забезпечать профілактичне оброблення дорожнього покриття та прибирання снігу на автошляхах і в населених пунктах;

організують інформування про очікуване ускладнення ситуації на дорогах перевізників та водіїв;

встановлять контроль за організацією пасажирських перевезень, зокрема, щоб своєчасно обмежити рух транспорту та не допускати виїзд автобусів з людьми у період ускладнення погоди та підготують місця для тимчасових стоянок транзитного транспорту тощо.

Також будуть приведені в готовність мобільні пункти обігріву для надання допомоги у випадку виникнення автомобільних заторів.

Водночас Нацполіція має збільшити кількість патрулів для регулювання руху під час сильних снігопадів і ожеледі, а також забезпечити на дорожніх постах інформування водіїв великовагового транспорту про введені обмеження по маршруту руху. В разі необхідності для автомобілів з людьми, для яких існує загроза життю та здоров’ю, автобусів з пасажирами, транспортних засобів, які перевозять товари першої необхідності, буде організований супровід техніки оперативних і спеціальних служб.

Як повідомлялося, у середу, 27 січня, на території Миколаївської області йде сніг. Засипає міста Вознесенськ, Южноукраїнськ, Первомайськ. Температура повітря складає -1 градус. Одесу також накрило снігом, висота сніжного покриву досягла 5-6 см

Нагадаємо, в найближчі дні в Україні буде справжня зима – із снігом та хуртовинами в більшості областей. Такий прогноз озвучила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня.