Допомогу у столичних пунктах обігріву вже отримали понад 400 людей

Департамент муніципальної безпеки перевіряє роботу пунктів обігріву

За п’ять днів роботи пунктів обігріву в Києві, що запрацювали з настанням холодів, туди звернулось 420 осіб. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Департамент муніципальної безпеки КМДА проводить постійний моніторинг пунктів обігріву. «Якщо ви виявили пункт обігріву, який працює не за графіком або взагалі зачинений, – прохання надати інформацію до оперативного чергового Департаменту за номером: 430-50-10», – закликають працівники Департаменту.

За прогнозом синоптиків, сьогодні, 19 січня, утримається холодна погода: температура вночі 18-20°, вдень 13-15° морозу. Температура 20 січня вночі 15-20°, вдень 6-11° морозу; 21 січня очікується підвищення температури повітря: вночі 6-11° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У деяких пунктах обігріву є банк одягу. Його створено на волонтерських засадах. Допомогти тим, хто у холодну погоду потребує теплого одягу та взуття, може кожен небайдужий. Речі можна віднести до найближчого пункту обігріву.

Нагадаємо, на період похолодання у столиці почали функціонувати 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі.

Ще два цілодобових пункти обігріву відкрили біля Південного залізничного вокзалу та Дарницького залізничного вокзалу.

До пунктів обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні. Їхні приміщення облаштовано спеціальними місцями для сидіння, де кожен відвідувач може перепочити, випити гарячого чаю і зігрітися. Також у приміщеннях є аптечки.