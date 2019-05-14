На Одещині в басейні потонув шестирічний хлопчик



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Нещасний випадок стався в Кілійському районі Одеської області Фото ілюстративне

Поліція наразі встановлює всі обставини трагедії

У понеділок, 13 травня, в Кілійському районі Одеської області в басейні потонула шестирічна дитина.

Про це у Facebook повідомив глава Кілійської ОТГ Павло Бойченко.

«У селі Шевченкове сталася трагедія. В басейні втопився шестирічний хлопчик. Незважаючи на те, що дорослі перебували практично поруч з дитиною весь час, момент падіння в басейн залишився непоміченим. Лічених секунд вистачило, щоб дитина загинула», - написав Бойченко.

Також він зазначив, що сім'я благополучна. Поліція наразі встановлює всі обставини трагедії.

Нагадаємо, раніше в одному з басейнів Sport Life в Києві потонув чоловік. Подія трапилася в фітнес-центрі по вулиці Волоська, 62.