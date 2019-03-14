В Одесі тривають роботи з ремонту фонтану-пам'ятника «Петя і Гаврик»



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Співробітники комунального підприємства «Сервісний центр» виконують капітальний ремонт найромантичнішого одеського фонтану, розташованого на перетині вулиць Преображенської і Буніна.

Фонтан-пам'ятник Петі і Гаврику - героям повісті одеського письменника Валентина Катаєва «Біліє парус одинокий» - встановлений у 1986 році. Автори проекту скульптурної композиції «Петя і Гаврик» - скульптор Микола Степанов і архітектор Олександр Циркун.

На сьогодні проведено роботи з ремонту технічного приміщення фонтану, виконано монтаж обладнання в технічному приміщенні, встановлені насоси фільтрації.

Також прокладено трубопровід від технічного приміщення до чаші фонтану, проведений комплекс підготовчих робіт для облицювання фонтану гранітною плиткою та виконані гідротехнічні роботи.

На сьогодні проводяться роботи з гідроізоляції чаші фонтану та облицювання чаші фонтану гранітною плиткою.

Виконання зазначених робіт знаходиться на постійному контролі першого віце-мера Одеси Анатолія Орловського.