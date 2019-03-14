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    В Одесі тривають роботи з ремонту фонтану-пам'ятника «Петя і Гаврик»

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    В Одесі тривають роботи з ремонту фонтану-пам'ятника «Петя і Гаврик»

    Благоустрій міста триває

    Співробітники комунального підприємства «Сервісний центр» виконують капітальний ремонт найромантичнішого одеського фонтану, розташованого на перетині вулиць Преображенської і Буніна.

    Фонтан-пам'ятник Петі і Гаврику - героям повісті одеського письменника Валентина Катаєва «Біліє парус одинокий» - встановлений у 1986 році. Автори проекту скульптурної композиції «Петя і Гаврик» - скульптор Микола Степанов і архітектор Олександр Циркун.

    На сьогодні проведено роботи з ремонту технічного приміщення фонтану, виконано монтаж обладнання в технічному приміщенні, встановлені насоси фільтрації.

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    В Одесі тривають роботи з ремонту фонтану-пам'ятника «Петя і Гаврик»
    В Одесі тривають роботи з ремонту фонтану-пам'ятника «Петя і Гаврик»
    В Одесі тривають роботи з ремонту фонтану-пам'ятника «Петя і Гаврик»
    В Одесі тривають роботи з ремонту фонтану-пам'ятника «Петя і Гаврик»
    В Одесі тривають роботи з ремонту фонтану-пам'ятника «Петя і Гаврик»
    В Одесі тривають роботи з ремонту фонтану-пам'ятника «Петя і Гаврик»
    В Одесі тривають роботи з ремонту фонтану-пам'ятника «Петя і Гаврик»
    В Одесі тривають роботи з ремонту фонтану-пам'ятника «Петя і Гаврик»
    В Одесі тривають роботи з ремонту фонтану-пам'ятника «Петя і Гаврик»
    В Одесі тривають роботи з ремонту фонтану-пам'ятника «Петя і Гаврик»
    В Одесі тривають роботи з ремонту фонтану-пам'ятника «Петя і Гаврик»
    В Одесі тривають роботи з ремонту фонтану-пам'ятника «Петя і Гаврик»
    В Одесі тривають роботи з ремонту фонтану-пам'ятника «Петя і Гаврик»
    В Одесі тривають роботи з ремонту фонтану-пам'ятника «Петя і Гаврик»
    В Одесі тривають роботи з ремонту фонтану-пам'ятника «Петя і Гаврик»
    В Одесі тривають роботи з ремонту фонтану-пам'ятника «Петя і Гаврик»

    Також прокладено трубопровід від технічного приміщення до чаші фонтану, проведений комплекс підготовчих робіт для облицювання фонтану гранітною плиткою та виконані гідротехнічні роботи.

    На сьогодні проводяться роботи з гідроізоляції чаші фонтану та облицювання чаші фонтану гранітною плиткою.

    Виконання зазначених робіт знаходиться на постійному контролі першого віце-мера Одеси Анатолія Орловського.

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